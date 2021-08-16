Таліби відбирають зброю у мирного населення Кабула, – Reuters

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Офіційний представник “Талібану” пояснив, що жителі Кабула “більше не потребують зброї для особистого захисту”.

“Ми розуміємо, що люди зберігають зброю для особистої безпеки. Тепер вони можуть відчувати себе в безпеці. Ми тут не для того, щоб завдавати шкоди ні в чому не винним громадянам”, – підкреслив він.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку, повідомляє Reuters. Люди в паніці намагаються штурмувати літаки, що вилітають із Кабула.

Раніше в мережі опублікували кілька відео, на яких десятки чоловіків намагалися видертися на трап, щоб сісти в літак.

Управління цивільної авіації порадило транзитним літакам змінити маршрут, заявивши, що їхній повітряний простір неконтрольований.

До слова, низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт й вилетів до Таджикистану.