Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Компанія базується в Антверпені у Бельгії. Вона надає послуги з відвантаження і зберігання сирої нафти. Тепер Euronav долучилася до інших західних компаній, які зменшують зв’язки з РФ після широкомасштабного нападу на Україну.

Компанія також заявила, що на неї можуть негативно вплинути торгові тарифи і ембарго через вторгнення Росії в Україну. Через санкції на експорт російської нафти організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, зазнали тиску.

В Euronav очікують, що в довгостроковій перспективі обсяги та відстань перевезень може збільшитися. Таке прогнозують, оскільки торгові потоки пристосуються до зменшення обсягів російської нафти з залученням інших підприємств. Проте зараз ціни на паливо зростають, тому перевезення вантажів у далеких рейсах будуть дорожчими.

У 2021 році Euronav втратив 338,8 мільйона доларів проти прибутку в 473,2 мільйона доларів роком раніше. Наразі міжнародне підприємство має 78 суден.