Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде перший пункт порядку денного нового міністра оборони ФРН.

Про це повідомляє Reuters.

17 січня у центрі міста Дніпро влада оголосила про припинення пошуку вцілілих серед руїн житлового будинку, зруйнованого під час російських ракетних обстрілів 14 січня. Підтверджено, що 45 осіб загинули, 19 досі вважаються зниклими безвісти. Сімдесят дев’ять осіб отримали поранення, 39 врятовано з-під завалів.

Через майже 11 місяців після вторгнення Росії Київ каже, що флот західних бойових танків надасть його війську мобільну вогневу міць, щоб вибити російських солдатів у вирішальних боях у 2023 році.

Бойові танки Leopard німецького виробництва, – “робочі конячки” армій по всій Європі, багато хто розглядає як єдиний правдоподібний варіант, доступний у достатній кількості. Але вони не можуть бути передані без дозволу Берліна.

Оскільки західні союзники 20 січня зустрічаються на авіабазі США в Німеччині, аби пообіцяти посилити військову підтримку Україні, Берлін перебуває під сильним тиском, що спонукає ФРН зняти свої заперечення, що стало б одним із найбільш значущих змін у західній допомозі на сьогодні.

Рішення лежить на столі нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, призначеного замість Крістін Ламбрехт. Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що це має бути перше питання, яке потрібно конкретно вирішити.

У своїх перших коментарях на цій посаді Пісторіус, якого вважають близьким до канцлера Олафа Шольца, не згадав про зброю для України, проте зауважив, що “знає важливість цього завдання”.

19 січня Пісторіус зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном перед великою зустріччю союзників 20 січня на авіабазі Рамштайн.

Німеччина з обережністю схвалювала кожне нове постачання зброї через ризик “ескалації”. Але союзники дедалі частіше стверджують, що занепокоєння є марним, оскільки Росія не демонструє жодних ознак відступу від свого нападу на свого сусіда.

На вихідних Велика Британія порушила табу щодо важких танків, пообіцявши ескадрилью своїх Challenger 2. Проте цього замало для основи української сили. Вашингтонські танки Abrams працюють на турбінних двигунах, які вважаються надто витратними по пальному, щоб Україна могла використовувати їх у великій кількості.

Залишається Leopards, яких Німеччина виготовляла тисячами під час холодної війни і якими зараз озброєні арміями по всій Європі. Польща та Фінляндія вже заявили, що спорядять Leopards, якщо Берлін дасть дозвіл на реекспорт.

Довідка. Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.