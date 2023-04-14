До Польщі вже прибули вісім німецьких танків Leopard 2, які раніше Канада обіцяла передати Україні.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

За її словами, всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі.

Ананд зауважила, що Канада продовжить підтримувати Україну та забезпечуватиме українців “засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні”.

Нагадаємо, що Канада також передасть Україні понад 20 тисяч штурмових гвинтівок та більш ніж 2 мільйони боєприпасів.

У своєму дописі Ананд опублікувала світлину, як танки вивантажують з літака.