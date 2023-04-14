Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.
За її словами, всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі.
Ананд зауважила, що Канада продовжить підтримувати Україну та забезпечуватиме українців “засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні”.
Нагадаємо, що Канада також передасть Україні понад 20 тисяч штурмових гвинтівок та більш ніж 2 мільйони боєприпасів.
У своєму дописі Ананд опублікувала світлину, як танки вивантажують з літака.
✳️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.
We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW
— Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 14, 2023
- До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (екв. 1,8 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах.
- Канада передала Україні сім вантажів гуманітарної допомоги. Вони мають загальну вагу 25 тонн.
- Цього року Канада надасть Україні кредит у розмірі 1,8 млрд доларів. Кошти скерують для підтримки бюджету.