Татаров під час Революції Гідності отримав нагороду від Януковича, – Схеми

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров під час подій Революції Гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича.

Про це повідомляють Схеми.

У нагородній документації йдеться, що Татаров отримав звання “за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі”.

На момент нагородження Олег Татаров перебував на посаді заступника керівника Головного слідчого управління МВС. Крім того, він часто озвучував свою позицію щодо події на Майдані, поширюючи звинувачення на адресу активістів. Татаров був публічною особою МВС, тому організовував брифінги щодо затримань активістів та висував їм ультиматуми.

Цікаво, що нагорода була отримана за особистим поданням тодішнього глави Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка. Подання було внесено 16 грудня 2013 року.

Звання “Заслужений юрист України” Татаров отримав указом Януковича від 22 січня 2014 року.

Нагадаємо, заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.