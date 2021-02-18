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Татаров під час Революції Гідності отримав нагороду від Януковича, – Схеми

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров під час подій Революції Гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича.

Четвер, 18 лютого 2021, 19:18

Про це повідомляють Схеми.

У нагородній документації йдеться, що Татаров отримав звання “за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі”.

На момент нагородження Олег Татаров перебував на посаді заступника керівника Головного слідчого управління МВС. Крім того, він часто озвучував свою позицію щодо події на Майдані, поширюючи звинувачення на адресу активістів. Татаров був публічною особою МВС, тому організовував брифінги щодо затримань активістів та висував їм ультиматуми.

Цікаво, що нагорода була отримана за особистим поданням тодішнього глави Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка. Подання було внесено  16 грудня 2013 року.

Звання “Заслужений юрист України” Татаров отримав указом Януковича від 22 січня 2014 року.

Нагадаємо,  заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.

  • 23 грудня Офіс генерального прокурора передав кримінальне провадження стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ в Службу безпеки України. Через це Татарову не змогли обрати запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд 28 грудня також не зміг обрати запобіжний захід Татарову: на засідання не з’явилися прокурори.
  • Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров погрожує покарати “правовими методами” керівника НАБУ Артема Ситника.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на кримінальне провадження, фігурантом якого є  Олег Татаров. Відповідаючи на запитання, чи вважає він Татарова корупціонером, Зеленський заявив, що “не може робити такі висновки”.
Теги: Віктор Янукович, Віталій Захарченко, нагорода, Олег Татаров, ОП

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