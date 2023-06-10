Вчора, 9 червня, в національному телемарафоні "Єдині новини" в ефірі телеканалу "Рада" з’явилися кадри, ймовірно, евакуації людей, яку проводили працівники МНС Росії на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Джерело: Детектор медіа.

На кількох кадрах видно човни та форму російських рятувальників із написом “МЧС России”.

У коментарі “Детектору медіа” медіаексперт телеканалу “Рада” Владислав Матяш підтвердив, що цей кадр в ефірі таки був.

“Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка — людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей”, — прокоментував Владислав Матяш.

Кадри появилися в ефірі телемарафону вчора, 9 червня, приблизно о 16:35.

На кадрах видно, як працівники російського МНС проводять евакуацію мешканців на затоплених окупованих територіях Херсонської області. Зокрема, в одному кадрі видно чоловіка у формі з написом “МЧС России”. В іншому — як затопленою ділянкою пропливає човен з кількома евакуйованими з аналогічним написом.

Зазначимо, що нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову росіян, де один з них розповідає про те, що дамбу Каховської ГЕС підірвала диверсійна група російських загарбників.

Росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої країни. Про це загарбники розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

“Там не они (українська сторона, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали”, – розповідає російський військовий.

Також росіянин описує наслідки підриву Каховської ГЕС, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Додамо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ щодо підриву дамби Каховської ГЕС.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано 6 червня о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.