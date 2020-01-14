Про це повідомляється на сайті “Великого тенісу України”.

Словенська тенісистка виграла в поєдинку проти Штефані Фегел перший сет і подавала з рахунком 5: 6 у другій партії, але не змогла продовжити гру через сильний кашель.

“Я дійсно боялася, що просто впаду на корті. У мене немає астми та взагалі ніколи не було проблем з диханням, і я нормально переношу спекотну погоду. Я знову викликала фізіо і думала, що мені стане краще, але розіграші ставали все довшими і я не могла нормально дихати, тому лягла на корт. Це небезпечно для всіх нас. Я була здивована рішенням організаторів почати матчі, тому що думала, що сьогодні ми грати вже не будемо. Але у нас не було вибору”, – зазначила Даліла Якупович.

Сьогодні вранці організатори турніру відклали на годину старт кваліфікації через погану якість повітря.

Нагадаємо, в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається. В неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.