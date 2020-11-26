Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters і ВВС з посиланням на прес-реліз кіностудії Warner Bros.

Міккельсен зіграє роль темного чарівника Геллерта Ґріндельвальда.

Актор, ймовірно, розпочне зйомки найближчим часом, оскільки виробництво кінострічки вже стартувало. Зйомки проходять на студії Warner Bros Studios Leavesden неподалік від Лондона (Велика Британія), повідомляє видання Deadline.

Сцени з Едді Редмейном і Джудом Лоу вже знімаються.

Депп зіграв Грін-де-Вальда в двох попередніх частинах франшизи: “Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016) та “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда”. Актора затвердили на роль і в третій частині, проте він був змушений від неї відмовитися на прохання кінокомпанії Warner Bros.

Це сталося після того, як Депп програв суд у справі про наклеп проти своєї колишньої дружини, актриси Ембер Херд і британського таблоїду The Sun.

Йдеться про публікацію, в якій британський таблоїд написав, що актор бив Ембер Херд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.

Згодом Warner Bros. попросила Деппа припинити зйомки в “Фантастичних звірях”.

Чутки про те, що його може замінити Міккельсен, з’явилися близько двох тижнів тому.

55-річний Міккельсен найбільш відомий за виконанням ролі доктора Ганнібала Лектера в телесеріалі “Ганнібал” (2013-2015). Він також знімався в таких фільмах, як “Казино “Рояль”, “Доктор Стрендж”, “Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія”.

“Фантастичні звірі” є пріквелами до історії про Гаррі Поттера. Перші два з п’яти запланованих фільмів франшизи зібрали близько 1,5 млрд доларів у світовому прокаті.

Третя частина “Фантастичних звірів” повинна вийти на екрани в липні 2022 року (орієнтовно 15 липня).