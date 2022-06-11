Про це повідомив мер Чорткова Володимир Шматько, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, а також мер Тернополя Сергій Надал.
Мер Тернополя Надал після вибухів у Чорткові о 22:10 зазначив, що йому стало відомо про повторний запуск ракет росіян з акваторії Чорного моря, тому попросив не залишати укриття.
Згодом близько 22:30 оголосили про відбій повітряної тривоги в Тернопільській області.
Водночас обласна військова адміністрація та мер Чорткова попросили громадян не залишати укриття та не поширювати в соцмережах світлини й відео наслідків повітряного удару.
Варто зазначити, що востаннє ворожі удари російських окупантів по Тернопільщині були на початку квітня.
- Нагадаємо, що російські війська продовжують завдавати ударів по Сумській області. Сьогодні ворог скинув дві вибухівки з безпілотника та розпочав артобстріл.
- Станом на вечір 11 червня в Луганській області точиться протистояння російським окупаційним військам. Зокрема, тривають потужні бої у Тошківці та Сєвєродонецьку.
- Також за словами українського політика та міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, вся Донецька область залишилася без електропостачання.
- Зокрема, російські війська й далі обстрілюють населені пункти Харківської області. За добу в результаті обстрілів загинули чотири особи, ще шестеро — зазнали поранень.