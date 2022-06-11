У Чорткові, що в Тернопільській області під час повітряної тривоги сталися вибухи. У міській адміністрації просять мешканців не публікувати наслідки атаки.

Про це повідомив мер Чорткова Володимир Шматько, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, а також мер Тернополя Сергій Надал.

Мер Тернополя Надал після вибухів у Чорткові о 22:10 зазначив, що йому стало відомо про повторний запуск ракет росіян з акваторії Чорного моря, тому попросив не залишати укриття.

Згодом близько 22:30 оголосили про відбій повітряної тривоги в Тернопільській області.

Водночас обласна військова адміністрація та мер Чорткова попросили громадян не залишати укриття та не поширювати в соцмережах світлини й відео наслідків повітряного удару.

Варто зазначити, що востаннє ворожі удари російських окупантів по Тернопільщині були на початку квітня.