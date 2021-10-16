Терористи-смертники атакували шиїтську мечеть в місті Кандагар на півдні Афганістану, внаслідок чого загинуло не менше 35 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Відповідальність за напад в п’ятницю поки ніхто на себе не взяв, але “Ісламська держава” заявила про аналогічний вибух тижнем раніше, внаслідок якого загинули десятки шиїтів в північному місті Кундуз.

Сардар Мохаммад Зайді, імам мечеті, сказав, що було чотири нападників, двоє з яких підірвали себе біля входу, а двоє інших проникли всередину, де підірвали свою вибухівку серед приблизно 3000 вірян якраз в той момент, коли п’ятнична молитва закінчувалася.

Представник охорони здоров’я госпіталю Мірваїс в Кандагарі уточнив, що 35 людей загинули, а 68 поранених наразі проходять лікування.

Атаки викликали шок і жах серед представників шиїтської меншини Афганістану і підняли питання про відновлення безпеки після встановлення контролю над країною рухом “Талібан”.

Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід заявив, що силам безпеки було наказано затримати злочинців і віддати їх правосуддю відповідно до ісламських законів.

Мусульманські сунітські бойовики “Ісламської держави” в минулому неодноразово піддавали шиїтів великомасштабним нападам, спрямованим на вбивство мирних жителів.

“Талібан” також є мусульманами-сунітами, але вважають “Ісламську державу” своїм безпосереднім ворогом і обіцяють захищати всі етнічні та сектантські групи з моменту приходу до влади в серпні, коли війська США були виведені.

У неділю, 3 жовтня, у Кабулі (Афганістан) пролунав вибух поблизу мечеті Ід-Гах, де відбувалася церемонія прощання з матір’ю речника руху “Талібан” Забіхули Муджахида.