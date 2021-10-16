Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Відповідальність за напад в п’ятницю поки ніхто на себе не взяв, але “Ісламська держава” заявила про аналогічний вибух тижнем раніше, внаслідок якого загинули десятки шиїтів в північному місті Кундуз.
Сардар Мохаммад Зайді, імам мечеті, сказав, що було чотири нападників, двоє з яких підірвали себе біля входу, а двоє інших проникли всередину, де підірвали свою вибухівку серед приблизно 3000 вірян якраз в той момент, коли п’ятнична молитва закінчувалася.
Представник охорони здоров’я госпіталю Мірваїс в Кандагарі уточнив, що 35 людей загинули, а 68 поранених наразі проходять лікування.
Атаки викликали шок і жах серед представників шиїтської меншини Афганістану і підняли питання про відновлення безпеки після встановлення контролю над країною рухом “Талібан”.
Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід заявив, що силам безпеки було наказано затримати злочинців і віддати їх правосуддю відповідно до ісламських законів.
Мусульманські сунітські бойовики “Ісламської держави” в минулому неодноразово піддавали шиїтів великомасштабним нападам, спрямованим на вбивство мирних жителів.
“Талібан” також є мусульманами-сунітами, але вважають “Ісламську державу” своїм безпосереднім ворогом і обіцяють захищати всі етнічні та сектантські групи з моменту приходу до влади в серпні, коли війська США були виведені.
У неділю, 3 жовтня, у Кабулі (Афганістан) пролунав вибух поблизу мечеті Ід-Гах, де відбувалася церемонія прощання з матір’ю речника руху “Талібан” Забіхули Муджахида.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- 15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.
- Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.