24 грудня американський автовиробник Tesla зупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї, випереджаючи попередній план призупинити більшу частину робіт на заводі в останній тиждень грудня.

Про це інформує Reuters.

Американський автовиробник скасував ранкову зміну та сказав усім працівникам свого найпродуктивнішого виробничого центру, що вони можуть розпочинати перерву. Компанія не повідомила причину.

Раніше агентство Reuters повідомило, що гігант електромобілів планує призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня до 1 січня.

Призупинення відбувається на тлі зростаючої хвилі заражень після того, як на початку цього місяця Китай пом’якшив свою політику нульової боротьби з COVID-19, різкий крок, який вітали підприємства та громадськість, але який у короткостроковій перспективі порушив бізнес-операції.

Джерело агентства зазначило, що працівники Tesla та її постачальників також захворіли під час цієї хвилі, створюючи проблеми для роботи минулого тижня.

Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.

Шанхайський завод був зосереджений на виготовленні моделей для експорту протягом останнього тижня.

Припинення заводом збірки Model Y наприкінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% протягом місяця моделі, найбільш продаваної моделі Tesla, на заводі в Шанхаї, повідомляє Reuters.

Завод у Шанхаї, найважливіший виробничий центр компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів, зберігав звичну роботу протягом останнього тижня грудня минулого року. Також не було усталеної практики зупинки заводу на відпустку в кінці року.

Зауважимо, що національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденну статистику заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності. Це відбулося на фоні того, як протягом останніх кількох тижнів після пом’якшення жорстких карантинних обмежень вибухнула кількість інфікування.