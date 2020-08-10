Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.
Як зазначила прессекретарка Тихановської Анна Красуліна, у скарзі кандидатка вказала, що під час підрахунку голосів мали місце порушення законодавство, відповідно, потрібне проведення повторного підрахунку голосів з перевіркою дійсності відомостей про тих, хто проголосував, автентичності бюлетенів, протоколів для голосування.
“У разі неможливості проведення повторного підрахунку голосів вибори на окремих дільницях повинні бути визнані недійсними на підставі ст. 79 Виборчого кодексу”, — йдеться в скарзі.
Порушення, зафіксовані незалежними спостерігачами, перераховано у скарзі.
- Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі збираються на нову акцію протесту через результати голосування на виборах президента.