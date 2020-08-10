Кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагає провести повторний підрахунок голосів.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

Як зазначила прессекретарка Тихановської Анна Красуліна, у скарзі кандидатка вказала, що під час підрахунку голосів мали місце порушення законодавство, відповідно, потрібне проведення повторного підрахунку голосів з перевіркою дійсності відомостей про тих, хто проголосував, автентичності бюлетенів, протоколів для голосування.

“У разі неможливості проведення повторного підрахунку голосів вибори на окремих дільницях повинні бути визнані недійсними на підставі ст. 79 Виборчого кодексу”, — йдеться в скарзі.

Порушення, зафіксовані незалежними спостерігачами, перераховано у скарзі.