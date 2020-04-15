Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 7 годину 15 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога в гасінні тліючих пнів і деревини в осередках, пройдених вогнем, на території Корогодського, Детятківского, Парішівского і Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається”, – сказано в повідомленні.
В цілому, до гасіння залучено 521 осіб та 124 одиниці техніки.
Також зазначено, що авіатехніка зробила 3 скидання – 6 тонн води.
Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
- 13 квітня в Чорнобильській зоні, де тривала ліквідація лісової пожежі, пішов довгоочікуваний дощ.
- Станом на 07:00 14 квітня в зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами.
- До обіду вівторка в Чорнобильській зоні відчуження було виявлено два нових джерела загоряння.