Станом на 7:15 15 квітня пожежа в зоні Чорнобиля не активна. Наразі там тліють пеньки і деревина. Осередки тління продовжують гасити.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 7 годину 15 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога в гасінні тліючих пнів і деревини в осередках, пройдених вогнем, на території Корогодського, Детятківского, Парішівского і Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається”, – сказано в повідомленні.

В цілому, до гасіння залучено 521 осіб та 124 одиниці техніки.

Також зазначено, що авіатехніка зробила 3 ​​скидання – 6 тонн води.

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.