Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, який нещодавно став новим власником "Української правди", дав інтерв’ю її журналістам, але незручних запитань поставлено не було.

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Що розповів Фіала в інтерв’ю

Спілкуючись з журналістами Дмитром Рясним та Романом Кравцем, останній, до речі, є учасником освітнього серіалу Мінцифри “Цифрова журналістика”, Фіала розповів про початок своєї кар’єри, про знайомство з Джорджем Соросом та їх відносини. Новий власник “УП“ прокоментував участь Dragon Capital в угоді з купівлі китайськими інвесторами підприємства “Мотор Січ” у В’ячеслава Богуслаєва, а також розповів , що деякі працівники Dragon та його дружина Наталя Фіала фінансували партію “Голос”.

Фіала також сповістив деякі деталі купівлі “Української правди“, і чи буде видання співпрацювати з ще одним виданням його медіа-холдингу “НВ“.

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Не обійшли увагою журналісти й тему нерухомості у Криму, втім Фіала волів не заглиблюватися в неї, зазначивши, що є міноритарним акціонером і не може її продати. Зокрема, питання стосувалося того, що компанія його бізнес-партнера — естонського підприємця Хіллара Тедера Arricano, співвласником якої є інвестиційна компанія Dragon Capital, володіє торговельним центром “Південна галерея”, розташованим в окупованому Сімферополі.

Жодних незручних запитань

При цьому, під час інтерв’ю Фіалі не поставили жодних незручних запитань.

Махінацій з нерухомістю та зв’язок з почесним консулом Швеції

Зокрема, щодо махінацій з нерухомістю, у яких фігурували Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк. Фіала тоді проживав за адресою: Київ, вул. Круглоуніверситетська, 13, кв. 49. Квартира була зареєстрована на підставі рішення суду від 09.11.2011 року.

Він незаконно привласнив частину комунальної власності в будинку, в якому проживає. Йдеться про незаконне приєднання горища. Задля введення в експлуатацію горища Фіала звернувся до компанії – ПП “Дівіс”, яка навіть не мала будівельної ліцензії. Саме “Дівіс” протиправно видала бізнесмену договір підряду щодо надбудови мансарди. Виявилося, що власник “УП” недоплатив підприємству 9 тисяч гривень за виконані роботи. Тож ПП “Дівіс” відмовлялося передати йому права на надбудовану мансарду – тобто незаконно приєднане горище.

Але Фіала подав позов на ПП “Дівіс” до Печерського суду. Згодом скандально відомий суддя Сергій Вовк виніс рішення щодо визнання права власності на горище за Фіалою.

Крім того, двоє громадян Швеції – Халтгрен Густав Клаус і Стурен Карл Олаф також стали щасливими власниками подібних приміщень. Зазначимо, що Стурен Карл Олаф з 2000-го року є почесним консулом Швеції в Каховці, що на Херсонщині. Чи є якийсь зв’язок між Стуреном та Фіалою невідомо.

Порушення правил дорожнього руху дружиною Фіали

У 2015 році дружина Фіали Наталія опинилася у центрі скандалу через порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у березні водійка припаркувала свій коричневий Porsche Cayenne на трамвайній колії й паралізувала рух цього виду транспорту на три години.

Трамвайне депо звернулося до Печерського суду Києва з позовом стосовно компенсації матеріальних збитків, завданих припиненням пасажиропотоку і блокуванням трамвайних колій автомобілем Porsche Cayenne Наталії Фіали. Депо вимагало відшкодування 6 тисяч гривень. Однак Фіала судовий розгляд саботувала. До того ж вона відмовлялася сплачувати штраф.

Керівництво тестем Фіали – Віктором Фуклєвим банком “Хрещатик“

У 2002 році батька дружини Фіали – Віктора Фуклєва призначили заступником голови правління банку “Хрещатик“, який у 2016 році Правління Національного банку України визнало неплатоспроможним.

2 жовтня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку. Фонд також здійснив виплати вкладникам “Хрещатика“. У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками неплатоспроможного банку отримано понад 2,7 млрд грн.