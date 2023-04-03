Про це інформує Associated Press.
Нагадаємо, що у ніч проти 1 квітня десятки торнадо вирували на території щонайменше семи штатів Америки. Внаслідок атмосферного явища десятки тисяч людей залишилися без світла. Зафіксовано руйнування будинків, торгових центрів, а також обвал даху театру.
У національній метеорологічній службі наголосили, що торнадо рухався зі швидкістю 265 кілометрів на годину.
За оновленими даними, торнадо завдав значні фінансові збитки в 11 штатах. Станом на сьогодні, найбільше жертв зареєстровано у Теннесі – 15 загиблих. Також негода забрала життя у жителів штатів Індіана, Арканзас, Іллінойс, Алабама та Міссісіпі.
Зазначено, що мешканці містечка Вінна, що в штаті Арканзас, прокинувшись суботнім ранком, помітили зруйнований шкільний дах і вибиті вікна. Місцева жінка Ешлі Макміллан розповіла, що вона разом із чоловіком, дітьми та собаками ховалися від торнадо у ванній кімнаті, промовляючи молитву і прощаючись одне з одним. На їхній дім обрушилося дерево. На щастя, сім’я не постраждала.
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