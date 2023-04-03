Внаслідок руйнівного торнадо, який пронісся США, кільксть загиблих зросла до 32 людей. У декількох штатах оголошено надзвичайний стан.

Про це інформує Associated Press.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 квітня десятки торнадо вирували на території щонайменше семи штатів Америки. Внаслідок атмосферного явища десятки тисяч людей залишилися без світла. Зафіксовано руйнування будинків, торгових центрів, а також обвал даху театру.

У національній метеорологічній службі наголосили, що торнадо рухався зі швидкістю 265 кілометрів на годину.

За оновленими даними, торнадо завдав значні фінансові збитки в 11 штатах. Станом на сьогодні, найбільше жертв зареєстровано у Теннесі – 15 загиблих. Також негода забрала життя у жителів штатів Індіана, Арканзас, Іллінойс, Алабама та Міссісіпі.

Зазначено, що мешканці містечка Вінна, що в штаті Арканзас, прокинувшись суботнім ранком, помітили зруйнований шкільний дах і вибиті вікна. Місцева жінка Ешлі Макміллан розповіла, що вона разом із чоловіком, дітьми та собаками ховалися від торнадо у ванній кімнаті, промовляючи молитву і прощаючись одне з одним. На їхній дім обрушилося дерево. На щастя, сім’я не постраждала.