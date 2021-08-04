Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Адвокати Трампа в середу, 4 серпня, закликали федерального суддю заборонити Міністерству фінансів та Податковій службі (IRS) передавати його податкові декларації Конгресу США. Адвокати Трампа стверджують, що представники Конгресу недостатньо аргументували потребу в отриманні документів про фінансові статки експрезидента. До того ж до Трампа стосовно інших американських президентів таких запитів не було (Трамп став одним з перших президентів, який відмовився показувати свою фінансову звітність).

Юристи Трампа написали документ на 37 сторінок, в якому аргументують, чому податкові декларації Трампа не можуть бути передані в Конгрес.

Важливо, що суддя Федерального окружного суду округу Колумбія Тревор Н. Макфадден, до якого звернулись адвокати Трампа, був призначений на посаду власне Трампом у 2017 році.

На думку захисників Трампа, в IRS є спеціальний алгоритм, за яким вони перевіряють фінансову звітність високопосадовців. Тож якби в деклараціях Трампа за чотири роки президентства були певні неточності чи порушення — про це б сповістили відповідні інстанції.

“Запит комітету Конгресу щодо податкової звітності Трампа мало схожий на спроби дослідити, як IRS перевіряє президентів. Вони просили надати інформацію лише про одного президента, просили відкрити файли, перевірки яких не завершені”, – пояснили адвокати Трампа.

В Офісі юрисконсульта Міністерства юстиції минулого тижня заявили, що федеральний закон зобов’язує уряд передати декларації. Комітет Конгресу вперше звернувся до них у 2019 році та поновив запит цього року, прагнучи отримати декларації Трампа. У відповідь адвокати Трампа сказали, що Конгрес не має загальних повноважень розслідувати такі епізоди стосовно окремих громадян і не може вимагати особистої, конфіденційної інформації. Але в комітеті посилаються на федеральний закон, який вимагає від IRS та Міністерства фінансів передавати індивідуальні податкові декларації на вимогу будь-якого з трьох податкових комітетів Конгресу. Адміністрація Трампа відмовилася надавати документи, аргументуючи це тим, що Конгрес не мав законних підстав шукати будь-що, що може дискредитувати президента.

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Ця юридична боротьба свідчить про те, що Конгрес найближчим часом не отримає податкових декларацій Трампа, юристи Трампа зможуть оскаржити будь-які рішення у Верховному суді. Навіть якщо Конгрес все-таки отримає декларації, це не означає, що вони стануть публічними.