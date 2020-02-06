Президент США Дональд Трамп звинуватив спікера Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі в тому, що вона "жахлива людина" й "не молиться" за нього.

Таку заяву Трамп зробив під час свого виступу, присвяченого його виправданню в справі щодо імпічменту.

Під час виступу американський лідер напав на Пелосі, головного менеджера з імпічменту Адама Шиффа та інших демократів, назвавши їх “жахливими людьми”.

“Ці люди злі. Адам Шифф — злісна, жахлива людина. Ненсі Пелосі — жахлива людина”, – сказав Трамп.

Крім того, Трамп звинуватив Пелосі в тому, що вона “не молиться” — в цілому та саме за нього.

“Коли вона сказала: “Я молюся за Президента. Я молюся за….”. Вона не молиться. Вона може молитися, але вона молиться про зворотне. Але я сумніваюся, що вона взагалі молиться”, — сказав Трамп.

“Це злі люди й вони тримаються разом. Вони тримаються разом, як клей, вони тримаються разом, і вони страшенно злі”, — продовжив Трамп.

Йдеться про репліку Ненсі Пелосі, озвучену нею під час грудневої прес-конференції. Як повідомляв американський телеканал CNN, на запитання репортера про те, чи ненавидить вона Трампа, Пелосі відповіла, що вона молиться за нього й не відчуває почуття ненависті ні до кого.

“Як католик, я обурююся через те, що ви використовуєте слово “ненависть” в реченні, яке звернене до мене. Я не ненавиджу нікого. Я весь час молюся за президента”, — говорила Пелосі.

Раніше президент США Дональд Трампа й спікер Палати представників Ненсі Пелосі продемонстрували взаємну неприязнь під час звернення американського лідера до нації. Він не потиснув їй руку, а вона його розірвала текст його промови.

Після Пелосі заявила, що розірвала текст промови Трампа тому, що там написана брехня.