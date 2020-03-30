Вчора, 29 березня, президент Дональд Трамп заявив, що продовжить карантин ще на 30 днів - до 30 квітня.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Термін дії 15-денного карантину, оголошеного Трампом два тижні тому, закінчується в понеділок. Але минулого тижня президент припустив, що сподівається послабити карантинні заходи деяких штатах. Він навіть оголосив Великдень 12 квітня, як потенційну дату, коли країна зможе повернутися до нормального життя.

Але в неділю він заявив, що вирішив продовжити карантин до 30 квітня.

“Чим краще ви справляєтеся, тим швидше закінчиться весь цей кошмар”, – заявив президент у неділю на прес-конференції в Білому домі.

За словами Трампа, прогноз показує, що пік смертності, швидше за все, наступить через два тижні.

Трамп підтвердив свій намір повернути американців до нормального життя.

“Я хочу знову повернути наше життя”, – сказав він.