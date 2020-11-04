Про це написав Трамп в Twitter.
“Ми дійсно добре виглядаємо по всій країні! Дякуємо!” – написав Трамп.
Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.
Раніше #Букви розповідали, що спеціальні робітники барикадують Білий дім напередодні президентських виборів в США.
- У вівторок, 3 листопада, в США вибори президента країни. На цей пост претендують кандидат від Демократичної партії США Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг голосування читайте в матеріалі #Букв.