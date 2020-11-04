Про це написав Трамп в Twitter.

“Ми дійсно добре виглядаємо по всій країні! Дякуємо!” – написав Трамп.

Згідно з першими підрахунками, Трамп лідирує в штатах Індіана і Нью-Гемпшир на виборах президента США.

Раніше #Букви розповідали, що спеціальні робітники барикадують Білий дім напередодні президентських виборів в США.