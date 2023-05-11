45-й президент США Дональд Трамп відмовився називати президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а також висловлювати свою підтримку Україні, яка зазнає руйнувань після російського повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в етері CNN.

Трамп відмовився сказати, чи хоче він, аби Україна перемогла у війні з Росією, яка незаконно вдерлася на її території: “Я не думаю про перемогу чи програш, я думаю про те, щоб розв’язати проблему, щоб ми припинили вбивати всіх цих людей”, — додав експрезидент США.

Згодом, коли його попросили вибрати сторону, яку він би волів обрати, Трамп знову відмовився: “Я хочу, щоб усі припинили вмирати”, — сказав він.

Зрештою, Трамп почав вимагати від європейських держав вкладати більше грошей на підтримку Заходу та позитивно висловлюватися про російського президента Володимира Путіна: “Він зробив величезну помилку. Його помилка полягала в тому, що він вдерся. Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом”, — зауважив Трамп, але додавши, що “[Путін] розумний хлопець”.

Тому, на думку Трампа, якщо називати Путіна “воєнним злочинцем”, буде набагато важче укласти угоду, аби “владнати цю справу”. Колишній президент США вважає, що звинувачення проти Путіна “мають обговорюватися пізніше”.

“Я не думаю, що це зараз потрібно виносити на обговорення. Якщо ви говоритимете, що він військовий злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоб улагодити цю справу”, — резюмував Трамп.