Президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ має поліпшити своє ставлення до Штатів та інших країн, щоб співпрацю було відновлено.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Трампа, Всесвітня організація охорони здоров’я повинна “навести порядок” і “працювати краще”. У разі, якщо цього не відбудеться, США більше “не буде зв’язуватися” з організацією.

“Вони мають бути набагато більш справедливими по відношенню до інших країн, включно зі Сполученими Штатами, інакше ми більше не будемо з ними зв’язуватися”, — заявив американський лідер під час спілкування з журналістами в Білому домі.