Про це повідомляє агентство Reuters.
За словами Трампа, Всесвітня організація охорони здоров’я повинна “навести порядок” і “працювати краще”. У разі, якщо цього не відбудеться, США більше “не буде зв’язуватися” з організацією.
“Вони мають бути набагато більш справедливими по відношенню до інших країн, включно зі Сполученими Штатами, інакше ми більше не будемо з ними зв’язуватися”, — заявив американський лідер під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Нагадаємо, в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через можливе приховування фактів про поширення коронавірусу на ранніх етапах.
Американський бізнесмен та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо ВООЗ.
- У травні стало відомо, що в Білому домі розглядають можливість відновити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, але за умови, що Китай виплатить обов’язкові внески.
- Напередодні президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Всесвітній організації охорони здоров’я. Він назвав організацію “маріонеткою Китаю” та пригрозив перенаправити фінансування на COVID-19.