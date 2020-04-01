Президент США Дональд Трамп заявив, що від коронавірусу в країні можуть померти від 100 до 240 тисяч осіб, закликавши строго дотримуватися заходів карантину протягом 30 днів.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

Трамп пояснив, що наступні два тижні можуть стати вирішальними і найскладнішими для американців.

Президент закликав громадян суворо дотримуватися правил карантину протягом наступних 30 днів, до початку травня.

“Для американського народу абсолютно важливо слідувати вказівкам протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті”, – підкреслив Трамп.

Він зазначив, що наступні два тижні для громадян будуть “дуже важкими і болючими”.

“Ми хочемо, щоб американці були готові до майбутніх важких днів”, – сказав Трамп, пророкуючи “світло в кінці тунелю” після цього.

В цілому, в Білому домі припускають, що пандемія коронавірусу може забрати від 100 до 240 тисяч життів, при оптимістичному сценарії. Відповідний графік продемонструвала координатор Білого дому Дебора Біркс.

При найгіршому сценарії, якщо не дотримуватися запобіжних заходів карантину, в США можуть померти від 1,5 до 2,2 мільйонів громадян.

Такий сценарій підготували для Трампа, щоб показати, що станеться з населенням в країні, якщо він дійсно “відкриє країну” 12 березня, до Великодня. Згідно з моделюванням, пік смертності в країні буде в середині квітня.

Трамп зробив акцент на тому, що в країні не радять збиратися групами більше 10 осіб, а також не рекомендують відвідувати бари і ресторани. Американців закликали не відвідувати будинки престарілих, не організовувати подорожі без особливої ​​потреби, дотримуватися правил гігієни.

Що стосується медичних масок, Трамп раніше підтримував ініціативу про те, що їх носити не варто, якщо людина не хворіє. Тепер же він заявив, що варто прикривати ніс і рот за допомогою шарфа, щоб не вводити інших людей в оману, нагадуючи медичних працівників.

Наразі США на третьому місці за кількістю жертв COVID-19 в світі (після Китаю та Італії).