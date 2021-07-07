45-й американський президент Дональд Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Йдеться про колективний позов проти Facebook та генерального директора Марка Цукерберга, Twitter та генерального директора Джека Дорсі, а також Google та генерального директора Сундара Пічаї на знак протесту після видалення його сторінок зі всіх платформ.

Через штурм Капітолія Трампа заблокували в соціальних мережах Twitter та Facebook. Блокування триватиме ще принаймні два роки.

Однак, чи подасть Трамп позов – невідомо. Він вже не вперше заявляє про це.

У соціальних мережах від коментарів стосовно цього відмовилися.