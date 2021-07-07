Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Йдеться про колективний позов проти Facebook та генерального директора Марка Цукерберга, Twitter та генерального директора Джека Дорсі, а також Google та генерального директора Сундара Пічаї на знак протесту після видалення його сторінок зі всіх платформ.
Через штурм Капітолія Трампа заблокували в соціальних мережах Twitter та Facebook. Блокування триватиме ще принаймні два роки.
Однак, чи подасть Трамп позов – невідомо. Він вже не вперше заявляє про це.
У соціальних мережах від коментарів стосовно цього відмовилися.
- Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Трампа, які були раніше заблоковані. Згодом у компанії Facebook, що заблокували Трампа в соціальних мережах щонайменше до 2023 року.
- У лютому Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.
- На початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). Блог закрили 3 червня.