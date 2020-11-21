Covid-19 Україна

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Трамп звинуватив Pfizer в навмисній затримці висновків по вакцині

Президент США Дональд Трамп вважає, що фармацевтична компанія Pfizer навмисно до виборів не стала оголошувати про високу ефективність своєї вакцини від коронавірусу COVID-19.

Субота, 21 листопада 2020, 12:52

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

“Великі фармацевтичні компанії запустили проти мене негативну рекламу на мільйони доларів під час кампанії, яку я, до речі, виграв. […] Pfizer та інші навіть вирішили не оцінювати результати своєї вакцини, іншими словами, не випускати вакцину до виборів”, – сказав Трамп .

На його думку, фармацевтичні компанії не підтримують його, тому що він домігся зниження цін на ліки.

“Вони (фармкомпанії, – ред.) чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів”, – додав президент США.

  • Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
  • Раніше американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.
  • Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
  • Чотири вакцини проти COVID-19 нині проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.
Теги: Pfizer, вакцина проти коронавірусу, вибори в США, Дональд Трамп

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