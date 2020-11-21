Трамп звинуватив Pfizer в навмисній затримці висновків по вакцині

Президент США Дональд Трамп вважає, що фармацевтична компанія Pfizer навмисно до виборів не стала оголошувати про високу ефективність своєї вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

“Великі фармацевтичні компанії запустили проти мене негативну рекламу на мільйони доларів під час кампанії, яку я, до речі, виграв. […] Pfizer та інші навіть вирішили не оцінювати результати своєї вакцини, іншими словами, не випускати вакцину до виборів”, – сказав Трамп .

На його думку, фармацевтичні компанії не підтримують його, тому що він домігся зниження цін на ліки.

“Вони (фармкомпанії, – ред.) чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів”, – додав президент США.