Президент та кандидат на майбутніх виборах Дональд Трамп, у якого напередодні виявили коронавірус, доставлений до Національного військово-медичного центру.

Про це повідомила прессекретарка Білого Дому Кейлі МакЕнані, пише The New York Times.

За словами прессекретарки, Трамп має легкі прояви хвороби, але він “кілька днів” проведе у медзакладі.

“Президент Трамп залишається в доброму гуморі, має слабкі симптоми і працює протягом усього дня. Через велику кількість обережності, а також за рекомендацією свого лікаря та медичних експертів, президент буде працювати з президентських кабінетів у [Національному військово-медичному центрі] Вальтера Ріда протягом наступних кількох днів. Президент Трамп високо цінує те, що його та першу леді підтримують”, — заявила МакЕнані.

Перед тим МакЕнані опублікувала запискою лікаря Трампа, доктора Шона Конлі. Згідно з нею, президента лікують коктейлем із антитілами, розробленим біотехнологічною компанією Regeneron. Також він приймає вітамін D, цинк, мелатонін, аспірин та фамотидин.

Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені у онлайн-форматі.

“Усі попередньо оголошені передвиборчі заходи, що передбачають участь Президента, перебувають у процесі перенесення на віртуальні заходи або тимчасово відкладаються. Крім того, попередньо анонсовані заходи з участю членів Першої родини також тимчасово відкладаються. Усі інші події передвиборчої кампанії розглядатимуться окремо”, — йдеться у заяві менеджера кампанії Трампа Білла Степієна.