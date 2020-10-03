Про це повідомила прессекретарка Білого Дому Кейлі МакЕнані, пише The New York Times.
За словами прессекретарки, Трамп має легкі прояви хвороби, але він “кілька днів” проведе у медзакладі.
“Президент Трамп залишається в доброму гуморі, має слабкі симптоми і працює протягом усього дня. Через велику кількість обережності, а також за рекомендацією свого лікаря та медичних експертів, президент буде працювати з президентських кабінетів у [Національному військово-медичному центрі] Вальтера Ріда протягом наступних кількох днів. Президент Трамп високо цінує те, що його та першу леді підтримують”, — заявила МакЕнані.
Перед тим МакЕнані опублікувала запискою лікаря Трампа, доктора Шона Конлі. Згідно з нею, президента лікують коктейлем із антитілами, розробленим біотехнологічною компанією Regeneron. Також він приймає вітамін D, цинк, мелатонін, аспірин та фамотидин.
An update from President @realDonaldTrump‘s physician: pic.twitter.com/cTsXO4Df6b
— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 2, 2020
Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені у онлайн-форматі.
“Усі попередньо оголошені передвиборчі заходи, що передбачають участь Президента, перебувають у процесі перенесення на віртуальні заходи або тимчасово відкладаються. Крім того, попередньо анонсовані заходи з участю членів Першої родини також тимчасово відкладаються. Усі інші події передвиборчої кампанії розглядатимуться окремо”, — йдеться у заяві менеджера кампанії Трампа Білла Степієна.
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