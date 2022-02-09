Сьогодні українським політиком та журналістом Володимиром Ар'євим опубліковане повне інтерв'ю з колишнім суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, якого у квітні минулого року викрали з Молдови. Екссуддя розповів про тортури, які застосовувались до нього, про незаконне утримування у підвалі близько двох місяців та про погрози задля отримання потрібних свідчень.

Про це Микола Чаус повідомив в інтерв’ю Володимиру Ар’єву на YouTube.

Раніше Володимир Ар’єв опублікував частину інтерв’ю, зазначивши, що є всі підстави стверджувати, що викраданням Чауса займалися українські спецслужби, а саме Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке очолив український військовик Кирило Буданов.

На початку інтерв’ю екссуддя зазначив, що може ідентифікувати людей, які застосовували до нього силу, тортури, а також розповів, як його вивозили з Молдови. Він зазначив, що його побили та затягли в автобус біля спортзалу “люди в чорному одязі й масках. Нагадаємо, що 3 квітня 2021 року адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Молдові викрала група невідомих озброєних чоловіків. Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксували момент викрадення.

Невідомі зв’язали Чаусу руки за спиною, повезли у невідомому напрямку. За словами колишнього судді автомобіль був темного кольору, ймовірно Mercedes-Benz чи BMW.

Вони поклали мене на підлогу пасажирського сидіння. Водночас одна людина сіла мені на голову. Коли я намагався вилізти з під нього, то мене били кулаками по спині, по нирках. Це продовжувалося хвилин 20, може 30. Потім, вже за містом, вони мене пересадили, в “пиріжок” темно-зеленого чи темно-синього кольору, схоже це була Peugeot”, – розповів Чаус.

Він зміг пригадати місце, куди його привезли та описати його, зазначивши, що це був “якийсь яр з деревами”.

Вони вийшли, а я лишився, трохи піднявся та оглянувся навкруги. Там стояла саморобна альтанка, її дах був зроблений з натягнутої клейонки, поруч стояв вкопаний стіл і лави. Я вже тоді вивільнив руки, але побачив, що після уколів не можу дуже швидко рухатися”, – констатував Чаус.

Екссуддя припускає, що на “пиріжку” його відвезли недалеко від кордону з Україною. Там вони близько півтори години чекали дзвінка. Пізніше, як вони поспілкувалися з невідомою особою через телефону, то вивели Чауса та дали сходити до вбиральні. Пізніше йому зв’язали руки позаду руки пластиковою петлею, затуливши обличчя.

Ми йшли в гору й пройшли метрів 100, там нас чекав автомобіль. По відчуттю це була Toyota, колір я не бачив. Чоловік справа запропонував розрізати руки ззаду та зв’язати спереду. Тоді він побачив, що права рука в мене розірвана й там висить шматок м’яса. Він заклеїв її пластиром і вони мене нагодували. Потім ми йшли кудись вниз. Це був берег річки, там мене посадили в човен. Ми переїхали через річку. Мене зустріли й привітали на рідній українській землі”, – повідомив Чаус.

Варто зазначити, що згодом ЗМІ Молдови з посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.

Потім ми поїхали, як я зрозумів двома машинами. Їхали ми довго, десь 5-6 годин, може й 7. Потім вони привезли мене до приміщення з великими залізними воротами. Там стояло ліжко, стіл і стілець. Вони тоді ще в перший вечір зашили мені руку, нагодували. Сказали лежати та не знімати пов’язку. Вікна були закриті”, – розповів Чаус.

Він розповів, що в тому місці його тримали 23 дні, а пізніше посадили в легковий автомобіль й везли півтори години до іншого сховку. В Чауса на голові завжди був мішок, який з нього знімали у тому випадку, якщо треба було щось записати. Тоді невідомі надягали маски. Однак екссуддя запевнив, що зможе ідентифікувати людей, які спілкувалися з ним у підвалі.

В мене на голові був мішок й мене тримали прикутим наручниками до ліжка близько 2 місяців. Дозволяли лише встати та поїсти. Знімали мішок, коли водили в туалет, але коли їх не це влаштовувало, то могли не водити. Сказали, що я багато п’ю, тому я скоротив вживання води до півлітра на добу”, – згадував Чаус.

Чаус зазначив, що чув деякі звуки. Над головою було чутно звук потужного двигуна, який працював постійно, наче в котельні. На відміну від першого інше приміщення було не бетоноване, тому там були чутні дитячі крики, переговори з батьками та звуки ремонту. Екссуддя також відчував запах їжі, тому додав, що ймовірно поруч знаходилася їдальня.

Вони хотіли від мене дізнатися як слухалась справа Курбана, як слухалась справа Іванющенка, скільки разів я був у Порошенка в кабінеті чи давав він мені особисто вказівки. Я жодного разу не був у нього в кабінеті, я з ним не розмовляв, ні телефоном, ні так. Вони фактично вимагали, щоб я наговорив того, чого не було”, – наголосив Чаус.

Використовуючи тиск та погрози утримувачі вимагали від Чауса неправдивих свідчень. Невідомі також зазначили, що за утримання та неповернення колишнього судді в Україні пропонували 800 тисяч.

Чаус також наголосив, що не має відношення до опублікованих відеозаписів ні до телеграм каналу з інформацією про нього. Також будь-які записи робилися ним під примусом.

Перші записи вони примушували писати. Сказали, що якщо не запишу, то тут і залишуся. Я подумав, що треба дати якусь надію для дітей, дружини, аби вони пожили з надією, що я десь ще трохи дихаю. Вони під примусом заставляли заучувати записи”, – розповів Чаус.

Спочатку він описав всі події утримувачам, починаючи з розгляду справи Курбана та з виїзду в Кишинів, як я там перебував, а потім невідомі почали приносили йому питання

Навпроти кожного питання стояв плюс чи мінус. Раз вони змінили питання, другий, а третій раз принесли без знаків. Сказали, що тепер без плюсів мінусів під відео зачитуватиму питання і казатиму “так”. Поки не напишу, що їхав з Києва на літаку й отримав особисто від Порошенка вказівки судити Курбана, живим не вийду. Там питання стосувалися різних українських політників і молдавських, зокрема Порошенко”, – констатував Чаус.

Перші 50 днів його годували смаженими яйцями та пельменями, але коли він опинився в такому стані, що Чаус почав втрачати слух та зір, тоді викрадачі привели лікаря й почали замовляти потерпілому їжу.

Мені приносили їжу, вітаміни. 50 днів лише яйця та пельмені. Ви бачите в якому я стані, бо мені не дозволяли рухатися. Спочатку біля мого ліжка автоматами клацали, але потім побачили, що я не буйний й перестали”, – зазначив Чаус.

Він розповів, що втік, коли його вивезли, аби вбити. Чаус сказав, що для нього ймовірно вже було приготований простір у глухому місті. Пізніше його шукали протягом двох днів. За його словами все це відбувалося у Вінницькій області.

Зараз я не боюсь за своє життя, але я не бачу дій. Вже пройшло півроку, однак не відпрацьовані жодні свідки по справі, нічого. Це говорить про те, що зараз будуть підключати важелі, аби закрити мене в СІЗО тому, що суд фактично позбавлений можливості ухвалити якесь рішення. Їм треба ухвалити рішення, що ця людина злочинець, а те що з нею зробили справи не стосується”, – зауважив Чаус.

Володимир Ар’єв згадав, коли 9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в 150 тисяч доларів. Тоді на місці передавання хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки згідно з Конституцією у нього був суддівський імунітет. Ар’єв попросив прокоментувати ситуацію.

Я вже говорив у суді, що це було 10 епізодів провокації. Станом на сьогодні, коли постало питання, де ж вона була, виявилося, що її закопали десь під забором й навіть не на тій землі, де жива моя родина”, – наголосив Чаус.

Він також додав, що наразі на нього здійснюється постійний тиск. Також контролюються всі, хто до нього приходить.

Вся ця ситуація була штучно імітована у квітні 2021 року. Мабуть, на неї покладались надії певних політичних сил. Але коли вийшов “пшик”, то від мене вирішили позбутися. Вони зрозуміли, що я не можу бути з ними згодний. Скажемо так, думаю, що тих людей, які за мною ходили, полювали немає в Україні”, – резюмував Чаус.