Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.
Радник голови ОП зазначив, що під час третього раунду переговорів сторони досягнули певних “позитивних результатів” стосовно гуманітарних коридорів, однак результатів, які суттєво покращують ситуацію щодо російської агресії в Україні досі не досягнуто.
“Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ”, – наголосив Подоляк.
Водночас щодо основного політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, котрі суттєво покращують ситуацію, поки що нема.
Одначе, за словами радника голови ОП, консультації будуть продовжені та українська сторона отримає потрібний результат.
Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
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