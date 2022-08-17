За результатами опитування 6-7 серпня 2022 року, понад 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року. Водночас оптимальною заробітну плату військових вважають 40%, недостатньою – 32%.

Про це свідчать результати Шістнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” з ініціативи “Українського ветеранського фонду” Міністерства у справах ветеранів України.

Відповідно до результатів, більш як 90% довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр. Ветеранам Другої світової війни довірять 67%, 15% – не довіряють, 17% – не змогли відповісти. Ветеранам Афганістану довіряють 62%, не довіряють 19%, не змогли відповісти – 19%. Незалежно від регіону та віку більшість довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни, ветеранам АТО.

Рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижчим необхідного – 32%, вищим – 11%, не змогли оцінити – 17%. Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 15% – нижче необхідної – 15%, вище необхідної – 13%, не змогли оцінити – 22%.

Також найбільше пільг та гарантій від держави, на думку опитаних, повинні мати ветерани російсько-української війни (50%)

Окрім цього, абсолютна більшість (93%) вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 3% мають протилежну думку.

Довідка. Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 6-7 серпня 2022 р.