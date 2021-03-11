Військова прокуратура Донецького гарнізону повідомила про підозру ексначальнику інженерної служби однієї з військових частин в рамках розслідування підриву трьох військових на Донбасі в лютому. Його підозрюють у недбалості у несенні військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генеральної прокуратури.

За даними слідства, в січні-лютому цього року військовослужбовець не розпорядився позначити попереджувальними знаками і захистити ділянку дороги з протитанковими мінами в районі населеного пункту Новолуганське Донецької області.

Крім цього, він не повідомив командуванню про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони ділянки і розмінування вибухонебезпечних предметів. Це і призвело до підриву трьох військових на цій ділянці 14 лютого.

Колишній начальник інженерної служби підозрюється за ч.3 статті 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 лютого на Донбасі стався підрив трьох бійців – капітана Олександра Войтенка (1984 року народження), старших солдатів В’ячеслава Олексієнка (1987 року народження) і Дмитра Мироненка (1994 року народження). Тоді президент Зеленський відправив на Донбас міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандуючого Збройними силами України Руслана Хомчака.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.