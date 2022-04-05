Про це повідомили в Instagram Української асоціації з футболу (УАФ).
В акаунті УАФ появився скриншот з сайту “Авито”, де продають олімпійку збірної України з футболу.
Продавець олімпійки не приховує, що вона вкрадена в Україні, і називає це “трофеєм з-під Броварів”.
В оголошенні також вказано, що річ нова, з биркою. Вторгувати за олімпійку мародери хочуть 3700 рублів.
В УАФ, своєю чергою, зауважили, що для нормальних людей трофеї – це захоплена під час бою зброя ворога. Проте для росіян “трофеями” виявились награбовані в українців речі.
“Мародери, передайте ці речі збірній РФ з футболу. Хоча навіть вони їй не допоможуть”, – написали в УАФ.
- Нагадаємо, за даними Генерального управління розвідки Міноборони України, армія окупантів із РФ активно займається мародерством в Україні, отримавши заохочення від вищого керівництва.
- Також за даним ГУР МОУ російські загарбники, що грабували будинки українців, тепер продають вкрадені речі в одному з міст Білорусі.
- Раніше повідомлялось, що в інтернеті можна зустріти чимало свідчень очевидців і відео про мародерство російських окупантів. У кишенях ж убитих росіян військові знаходять гроші, золоті та срібні прикраси.
- Відомо, що росіянам в Дубаї не продають товари Chanel, доки вони не підпишуть розписку про те, що не живуть у РФ і не використовуватимуть там продукцію бренду.