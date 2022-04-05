На російському інтернет-сервісі для розміщення оголошень "Аvito" почали продавати речі, награбовані у мирних українців, про що окремо наголошують мародери.

Про це повідомили в Instagram Української асоціації з футболу (УАФ).

В акаунті УАФ появився скриншот з сайту “Авито”, де продають олімпійку збірної України з футболу.

Продавець олімпійки не приховує, що вона вкрадена в Україні, і називає це “трофеєм з-під Броварів”.

В оголошенні також вказано, що річ нова, з биркою. Вторгувати за олімпійку мародери хочуть 3700 рублів.

В УАФ, своєю чергою, зауважили, що для нормальних людей трофеї – це захоплена під час бою зброя ворога. Проте для росіян “трофеями” виявились награбовані в українців речі.