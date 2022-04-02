За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські загарбники, які грабували будинки українців, тепер продають вкрадені речі в одному із міст Білорусі.

Про це йдеться у дописі пресслужби ГУР МОУ.

Так, у місті Наровля (Республіка Білорусь) російські окупанти створили спеціалізований базар, на якому торгують награбованими в Україні речами.

На своєму базарі мародери із РФ торгують різноманітною технікою (пральні машини, холодильники, посудомийки), дорогоцінними прикрасами, автомобілями, велосипедами, мотоциклами, посудом, килимами, витворами мистецтва, дитячими іграшками, косметикою.

Тобто, все, що їм вдалось винести з домівок мирних українців, вони тепер розпродують.

Окрім цього російські окупанти, які викрали в українців долари та євро, тепер активно намагаються обміняти вкрадену валюту. Утім, через запроваджені на території Білорусі внутрішні обмеження, білоруси не готові займатись обмінними операціями та радять російським окупантам звертатись у банки. Водночас росіяни не готові звертатись до фінансових установ, оскільки, за їх словами, це “заборонено командуванням”.

Наразі окупанти організували постачання нових викрадених в Україні речей на свій базар. Так, через Сумську область у бік державного кордону рухається колона вантажівок, де і перевозять вкрадене у мирних українців майно.

Вантажівки прибувають до білоруського міста Мозир, де окупанти вивантажують награбоване та пересилають його рідним у Росію службою доставки СДЕК.