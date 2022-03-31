Фотодокази опублікували пресслужба Генерального штабу ЗСУ та полк “Азов“.
У Генштабі російську армію (яка себе називає “другою армією у світі”) назвали бутафорією, збіговиськом “мародерів, нікчем та воєнних злочинців”.
“На фото – один з російських окупантів не довіз здобич”, – констатують у Генштабі ЗСУ.
Серед представників ворожої піхоти, знищеної бійцями полку “Азов” у місті Маріуполь, також знайшли росіянина з “трофеями” – з доларами США та великою кількістю різноманітних золотих прикрас, серед яких – і обручки різних розмірів.
“Ми знаємо, що в тимчасово захоплених районах міста ці злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та ґвалтують жителів міста. Тепер цих покидьків стало менше”, – наголошують “азовці”.
Мародерство – це невіддільна частина присутності російських військ в Україні. Зокрема, нещодавно Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який наразі перебуває у Київській області та вбачає можливість заробити на мародерстві поблизу столиці. “Я піду зламувати квартири, нах*й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, нах*й. Зламуватиму домівки”, – заявляв він.
За даними Генерального управління розвідки Міноборони України, до мародерства росіян заохочує їхнє командування.
Також у соцмережах поширено відео, на якому окупанти крали килими із багатоповерхівок поруч із Гостомельським аеропортом.
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмови російських військових, зокрема, де вони зізнаються, що почали їсти собак. У телефонних розмовах з родичами вони розповідають, як ґвалтують неповнолітніх.