В інтернеті можна зустріти чимало свідчень очевидців і відео про мародерство російських окупантів. У кишенях ж убитих росіян військові знаходять гроші, золоті та срібні прикраси.

Фотодокази опублікували пресслужба Генерального штабу ЗСУ та полк “Азов“.

У Генштабі російську армію (яка себе називає “другою армією у світі”) назвали бутафорією, збіговиськом “мародерів, нікчем та воєнних злочинців”.

“На фото – один з російських окупантів не довіз здобич”, – констатують у Генштабі ЗСУ.

Серед представників ворожої піхоти, знищеної бійцями полку “Азов” у місті Маріуполь, також знайшли росіянина з “трофеями” – з доларами США та великою кількістю різноманітних золотих прикрас, серед яких – і обручки різних розмірів.

“Ми знаємо, що в тимчасово захоплених районах міста ці злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та ґвалтують жителів міста. Тепер цих покидьків стало менше”, – наголошують “азовці”.

Мародерство – це невіддільна частина присутності російських військ в Україні. Зокрема, нещодавно Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який наразі перебуває у Київській області та вбачає можливість заробити на мародерстві поблизу столиці. “Я піду зламувати квартири, нах*й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, нах*й. Зламуватиму домівки”, – заявляв він.