Джерело: Валерій Залужний/Facebook

Сторони обговорили ситуацію на фронті.

Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, разом з тим зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях шляхом суцільного мінування місцевості”, – зазначив український генерал.

Залужний розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Та висловив вдячність за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Генерали домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території.

Зауважимо, 27 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.