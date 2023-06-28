Джерело: Валерій Залужний/Facebook
Сторони обговорили ситуацію на фронті.
Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, разом з тим зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях шляхом суцільного мінування місцевості”, – зазначив український генерал.
Залужний розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Та висловив вдячність за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.
Генерали домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території.
Зауважимо, 27 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.
- Двома рішеннями від 23 червня Рада міністрів Республіки Болгарія ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні.
- Уряд Естонії ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги, який міститиме у собі обладнання для протидії безпілотникам.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв надати подальшу допомогу в модернізації української армії на саміті оборонного альянсу 11 і 12 липня у столиці Литви Вільнюсі.
- Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для українців.