Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі охарактеризував правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) як "партію Росії".

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Так Шольц відреагував на питання депутата АдН, який назвав санкції, що накладені на РФ, марними та зажадав ввести в експлуатацію газопровід “Північний потік – 2”.

“АдН – це не лише правопопулістська партія, а й партія Росії”, – зазначив канцлер.

Він підтвердив, що Німеччина готується до відмови від російських нафти та газу та створює необхідну для цього інфраструктуру. Цей крок, за словами канцлера, дозволить досягти “реальної енергетичної безпеки Німеччини на користь усіх громадян”.

Раніше глава комітету із захисту клімату та енергетики Клаус Ернст наголосив, що на тлі енергетичної кризи федеральний уряд має зробити усе можливе, щоби забезпечити енергопостачання країни. За його словами, що для цього, попри війну, що порушує міжнародне право, треба говорити з РФ. У разі необхідності — ввести в експлуатацію “Північний потік-2” на обмежений проміжок часу, якщо постачання газу неможливо гарантувати в інший спосіб.

Політик ствердив, що енергетичні санкції вигідні РФ. Це означає, що хоча продається менше, виручка від цих продажів загалом вища. Росія продовжує добре заробляти на своїй сировині, а німці “страждають від абсолютно хибної санкційної політики”.