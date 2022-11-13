Про це він розповів в інтерв’ю на Youtube-каналі “Ходят слухи”.
Олексій Арестович у контексті розмови про свої взаємини з російським імперським пропагандистом Олександром Дугіним, сказав, що всі, кому потрібно, “дуже добре знають” про його досягнення. А кому не потрібно – не знають, і їм це не потрібно. При тому, радник ОП додав, що усі його і так люблять, попри озвучувану інформацію.
На зауваження інтерв’юерки, що його також і критикують, Арестович заявив, що так роблять “придурки” з метою популяризуватися на його розкрученому імені.
“Хто? Хто ці поважні люди? Це ж просто придурки, які хочуть розкрутитися і беруть ім’я Арестовича, тому що на цьому одразу буде хайп”, – наголосив радник ОП.
“Ви всерйоз уявляєте де я, а де какой-то юноша, який вилазит на ютуб і со своими 23 000 підписників каже: “ну вот Арестович був неправий” – і перечисляє де я був неправий? Ми серйозно будемо про це розмовляти?”, – додав він.
Олексій Арестович на слова про те, що він не готовий сприймати критику, заявив, що йому плювати на людську думку “з такої високої вишки, що навіть невдобно”.
- Розмірковуючи щодо скандального твіту американського винахідника Ілона Маска, котрий запропонував “формулу миру” для України, за якою пропонується погодитись, зокрема на втрату Криму, на каналі російського юриста та блогера Марка Фейгіна Арестович образливо відгукнувся на адресу студентів Києво-Могилянської академії, котрі негативно зреагували на допис Маска. Йому довелося згодом перепрошувати.
- Деякі тези радника голови Офісу президента Олексія Арестовича викликають досить бурхливі дискусії з боку користувачів соцмереж. Статус Арестовича дозволяє йому бути почутим, а його риторика відчутно відрізняється від того, що ми останнім часом чуємо від публічних представників влади. Слова про ЛГБТ-спільноту, “маленьку культуру”, інтеграцію “хороших росіян” в український простір не залишили багатьох байдужими.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив про те, що радник Офісу президента України Олексій Арестович не має достатньої компетенції для того, щоб коментував події, які відбувалися у Києві у перший день повномасштабного вторгнення РФ.