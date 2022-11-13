Про це він розповів в інтерв’ю на Youtube-каналі “Ходят слухи”.

Олексій Арестович у контексті розмови про свої взаємини з російським імперським пропагандистом Олександром Дугіним, сказав, що всі, кому потрібно, “дуже добре знають” про його досягнення. А кому не потрібно – не знають, і їм це не потрібно. При тому, радник ОП додав, що усі його і так люблять, попри озвучувану інформацію.

На зауваження інтерв’юерки, що його також і критикують, Арестович заявив, що так роблять “придурки” з метою популяризуватися на його розкрученому імені.

“Хто? Хто ці поважні люди? Це ж просто придурки, які хочуть розкрутитися і беруть ім’я Арестовича, тому що на цьому одразу буде хайп”, – наголосив радник ОП.

“Ви всерйоз уявляєте де я, а де какой-то юноша, який вилазит на ютуб і со своими 23 000 підписників каже: “ну вот Арестович був неправий” – і перечисляє де я був неправий? Ми серйозно будемо про це розмовляти?”, – додав він.

Олексій Арестович на слова про те, що він не готовий сприймати критику, заявив, що йому плювати на людську думку “з такої високої вишки, що навіть невдобно”.