Про це він повідомив у Twitter.
За його словами, такі дії з боку української влади є “смішними, неприйнятними та шкідливими.
“Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує експрезидентові Порошенку відвідування важливої Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі”, — написав економіст.
This is ridiculous, unacceptable & harmful behavior of the Ukrainian authorities, blocking former President Poroshenko from attending the important NATO Parliamentary Assembly in Vilnius. https://t.co/b67nfNUx3Q
— Anders Åslund (@anders_aslund) May 28, 2022
Ослунд наголосив, що Альянс розуміє, що Україна поки недостатньо демократична для вступу в НАТО. Він також додав, що представники української влади мають перепросити організацію та Порошенка.
“НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком”, — констатував він.
NATO will understand this as Ukraine not being sufficiently democratic to join NATO. The Ukrainian government should apologize both to NATO & Poroshenko.
— Anders Åslund (@anders_aslund) May 28, 2022
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- Також, що чергова партія авто Mitsubishi L200 надійде у підрозділи десантно-штурмових військ. Про це повідомив п’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко у Львові.
- Петро Порошенко закликав Туреччину допомогти розблокувати в Україні порти задля уникнення реалізації сценарію президента РФ Володимира Путіна зі створення глобального голоду у світі.
- П’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” зустрівся з Валерієм Прозапасом – депутатом Запорізької міськради та військовослужбовцем 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відтак передав захисникам новий пікап та безпілотник.