Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, такі дії з боку української влади є “смішними, неприйнятними та шкідливими.

This is ridiculous, unacceptable & harmful behavior of the Ukrainian authorities, blocking former President Poroshenko from attending the important NATO Parliamentary Assembly in Vilnius. https://t.co/b67nfNUx3Q

Ослунд наголосив, що Альянс розуміє, що Україна поки недостатньо демократична для вступу в НАТО. Він також додав, що представники української влади мають перепросити організацію та Порошенка.

NATO will understand this as Ukraine not being sufficiently democratic to join NATO. The Ukrainian government should apologize both to NATO & Poroshenko.

— Anders Åslund (@anders_aslund) May 28, 2022