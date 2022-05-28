Шведсько-американський економіст, дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік колишнього СРСР Андерс Ослунд прокоментував відмову випускати П’ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка з України для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, такі дії з боку української влади є “смішними, неприйнятними та шкідливими.

“Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує експрезидентові Порошенку відвідування важливої ​​Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі”, — написав економіст.

This is ridiculous, unacceptable & harmful behavior of the Ukrainian authorities, blocking former President Poroshenko from attending the important NATO Parliamentary Assembly in Vilnius. https://t.co/b67nfNUx3Q — Anders Åslund (@anders_aslund) May 28, 2022

Ослунд наголосив, що Альянс розуміє, що Україна поки недостатньо демократична для вступу в НАТО. Він також додав, що представники української влади мають перепросити організацію та Порошенка.

“НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком”, — констатував він.