Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, такі дії з боку української влади є “смішними, неприйнятними та шкідливими.

“Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує експрезидентові Порошенку відвідування важливої ​​Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі”, — написав економіст.

Ослунд наголосив, що Альянс розуміє, що Україна поки недостатньо демократична для вступу в НАТО. Він також додав, що представники української влади мають перепросити організацію та Порошенка.

“НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком”, — констатував він.