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ТСК щодо «вагнерівців»: «слуги» зірвали кворум після приходу ексголови розвідки Бурби

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба з’явився на засідання ТСК щодо “вагнерівців”. Утім засідання не відбулося — начебто не було кворуму.

Вівторок, 14 вересня 2021, 23:16

Про це сам Бурба заявив на брифінгу під будівлею комітетів, де мало відбутися засідання, повідомляють #Букви.

У вівторок, 14 вересня,  парламентська ТСК, що вивчає спецоперацію щодо “вагнерівців”, продовжила засідання в закритому режимі, яке було розпочато ще минулого тижня.

На засідання прийшов і колишній очільник ГУР МО Василь Бурба.  

“Не відбулося (засідання — ред.). Я спілкувався з нею (головою ТСК, депутаткою “Слуги народу” Мар’яною Безуглою — ред.), вона повідомила, що кворум відсутній, тому домовились на понеділок”, — сказав Бурба.

Він не відповів на будь-які уточнювальні запитання щодо справи “вагнерівців”. 

“У понеділок я відповідаю на всі питання (членів ТСК — ред.), після цього, можливо, поспілкуюся з вами (журналістами — ред.)”, — додав Бурба.

За словами депутата Романа Костенка (“Голос”), на початку засідання кворум був. Нагадаємо, крім депутатів “Слуги народу” до складу ТСК входять Ренат Кузьмін (“ОПЗЖ”), Ігор Гузь (“За майбутнє”). Представники “ЄС”, “Батьківщини” та “Голосу” не зазначені в актуальному на 14 вересня складі ТСК. Утім вони можуть брати участь у засіданнях за рішенням ТСК.

Голова ж ТСК сповістила, що засідання відбулося, а також, що вона провела з Бурбою консультації.

Раніше головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомив, що 24 липня минулого року заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. За інформацією журналіста, на нараді з президентом 3 серпня Бурба заявив, що операція провалена через зраду і вимагав перевірити всіх, хто був присутній, на поліграфі. Вже 5 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Бурби.

У лютому з’явилася інформація, Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.

Нагадаємо, 10 вересня ТСК мала оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК. На брифінгу, який відбувся посеред засідання, Безугла оголосила деякі вже наявні висновки ТСК. Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”. 

Про те, що раніше було відомо про спецоперацію з “вагнерівцями” — за посиланням.

Теги: вагнерівці, Василь Бурба, Слуга народу, ТСК

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