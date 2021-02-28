Колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурба, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону.

Про це пише видання Цензор.НЕТ.

22 лютого без попередження виселили сім’ю генерал-полковника ГУР Міноборони Василя Бурби з охоронюваного селища в Конча-Заспі.

Бурба, який володіє інформацією особливої ​​державної важливості, ГУР МО і СБУ також позбавили документів прикриття. Його єдиний захист на даний момент – машина, надана посольством США, пише головний редактор видання Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський наказав змусити замовкнути свідків провалу спецоперації із захоплення російських військових компанії “Вагнера”, яку проводило Головне управління розвідки Міноборони спільно зі спецслужбами США і Туреччини в липні 2020 року.

Це відбулося незабаром після того, як ексголова ГУР МО, а також ряд інших високопоставлених офіцерів військової розвідки дали свідчення в Державному бюро розслідувань і Офісі Генпрокурора, де повністю підтвердили факт зради і зриву спецоперації проти терористів “Вагнера” ​​після наради в Офісі Президента 24 липня.

Нагадаємо, що “Вагнер” – це приватна російська військова компанія, яка постачає навчених бійців для військових операцій в Україні та інших країнах світу. 26 лютого Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук Євгена Пригожина – власника цієї компанії.

За даними Цензор.НЕТ, напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурба зустрівся співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував Бурба посаду посла України в Австралії в обмін на публічне спростування скандалу з “вагнеровцамі”, відмова від інтерв’ю і будь-якої співпраці з розслідувачем Bellingcat Христо Грозєва. В іншому випадку – Бурба отримав прямі погрози – виселення з охоронюваного будинку, позбавлення документів, звільнення з роботи в МЗС рідного брата, відкриття кримінальних проваджень. Бурба відмовився від такої угоди. Після пішли погрози.

Як пише видання, такий безпрецедентний шантаж пов’язаний зі швидким виходом першої частини розслідування Христо Грозєва про ПВК “Вагнера” ​​і, зокрема, про провал спецоперації із захоплення “вагнеровцев”. За даними джерел Цензор.НЕТ, Грозєва дзвонив особисто глава Офісу президента Андрій Єрмак, намагався дізнатися, що буде у фільмі.

Юрій Бутусов відзначає, що перша частина “Вагнергейта” вийде в березні, а влітку буде великий фільм.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.