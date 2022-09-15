Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що експорт російського газу до Європейського Союзу цього року скоротиться на 50 мільярдів кубометрів.

Про це повідомляє The Guardian.

У повідомленні зазначається, що скорочення експорту російського газу на 50 мільярдів кубометрів становить третину від загального експорту газу до ЄС минулого року.

За даними Reuters, минулого року Росія експортувала до ЄС близько 150 мільярдів кубометрів газу.

Постачання російських енергоресурсів до Європи значно скоротилися цього року на тлі протистояння та масштабних санкцій Заходу проти Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

До широкомасштабного вторгнення Росія постачала близько 40% газу в ЄС. Зараз ця частка зменшилась до 9%, до того ж Москва скоротила постачання до Європи та звинуватила західні санкції у цьому.

Варто зазначити, що погрози президента РФ Володимира Путіна повністю припинити постачання енергоресурсів на Захід через поглиблення протистояння навколо України може виявитися для РФ “палицею з двома кінцями”. Адже, якщо ЄС продовжить свій план щодо відмови від російської енергії, це також зашкодить Росії, зазначили аналітики.

Російський стратегічний документ, з яким ознайомилось агентство Reuters, окреслює “обмеження та ризики” для енергетичного сектору конфлікту, включаючи ефективне субсидування внутрішньої енергії міжнародними споживачами. Відтак, якщо ЄС відмовиться від російського газу до 2027 року, то до 2030 року доходи бюджету РФ впадуть на 400 мільярдів рублів (6,55 мільярда доларів) щорічно, йдеться в документі “Про стратегічні напрями діяльності в нових умовах на період до 2030 року”.