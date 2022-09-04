Про це повідомило NDTV.
За словами комісара Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, країни працюють над заповненням паливних сховищ. Вони мають намір зробити це до початку майбутнього опалювального сезону.
Він додав, що в ЄС “добре підготовлені” до протистояння газового шантажу з боку РФ.
“Ми не боїмося рішень Путіна. Звісно, ми просимо росіян дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати”, – заявив єврокомісар.
Досягти заповненості газосховищ вдалося завдяки диверсифікації постачання. Проте у різних країнах різна ситуація зі сховищами.
Зазначимо, що російський “Газпром” зупинив роботу “Північного потоку” 2 вересня. Припинено постачання на невизначений термін. У РФ заявляли, що таке відбулося через несправності газової турбіни, які необхідно усунути.
В ЄС економісти та багато політиків побоюються, що нинішні ціни на енергоносії перевірять політичну стабільність та економічну стійкість регіону.
- Ще до повномасштабної війни головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- У травні Європа почала підготовку до повного припинення імпорту російського газу вже цього року. Плани, які розробляє Європейська комісія, передбачають заходи щодо нормування постачання газу для промисловості.
- Віцеканцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.
- Водночас російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- Проте міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.