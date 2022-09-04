В Європейському Союзі запаси газу становлять близько 80%. ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу.

Про це повідомило NDTV.

За словами комісара Євросоюзу з економіки Паоло Джентілоні, країни працюють над заповненням паливних сховищ. Вони мають намір зробити це до початку майбутнього опалювального сезону.

Він додав, що в ЄС “добре підготовлені” до протистояння газового шантажу з боку РФ.

“Ми не боїмося рішень Путіна. Звісно, ми просимо росіян дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати”, – заявив єврокомісар.

Досягти заповненості газосховищ вдалося завдяки диверсифікації постачання. Проте у різних країнах різна ситуація зі сховищами.

Зазначимо, що російський “Газпром” зупинив роботу “Північного потоку” 2 вересня. Припинено постачання на невизначений термін. У РФ заявляли, що таке відбулося через несправності газової турбіни, які необхідно усунути.

В ЄС економісти та багато політиків побоюються, що нинішні ціни на енергоносії перевірять політичну стабільність та економічну стійкість регіону.