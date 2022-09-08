Погрози президента РФ Володимира Путіна повністю припинити постачання енергоресурсів на Захід через поглиблення протистояння навколо України може виявитися для РФ "палицею з двома кінцями".

Про це повідомляє Reuters

Незадовго до того, як Європейський Союз оголосив про обмеження ціни на російський газ, Путін погрожував припинити постачання, якщо такі обмеження будуть введені, погрожуючи Заходу, що “він замерзне, як вовчий хвіст”.

Припинення потоків до Європи з РФ, другого за обсягами експортера нафти у світі після Саудівської Аравії та найбільшого експортера природного газу, ймовірно, ще більше порушить глобальні енергетичні ринки та змусить світову економіку зіштовхнутися з іще вищими цінами.

Виконавчий директор російського державного газового гіганта “Газпром” Олексій Міллер заявив у серпні, що європейські ціни на газ можуть зрости до 4000 доларів США за тисячу кубометрів із приблизно 2200 доларів США, які спостерігалися в середу.

Проте, якщо ЄС продовжить свій план відмовитися від російської енергії, це також зашкодить РФ, зазначили аналітики.

Російський стратегічний документ, з яким ознайомилось агентство Reuters, окреслює “обмеження та ризики” для енергетичного сектору конфлікту, включаючи ефективне субсидування внутрішньої енергії міжнародними споживачами.

У документі наголосили, що зменшення постачання іноземним споживачам призведе до дисбалансу в системі, коли низькі ціни на внутрішньому ринку компенсуються експортним виторгом.

“Внаслідок цього можливий дефіцит коштів для необхідного розвитку газифікації регіонів”, – йдеться в документі “Про стратегічні напрями діяльності в нових умовах на період до 2030 року”.

Якщо ЄС відмовиться від російського газу до 2027 року, то до 2030 року доходи бюджету РФ впадуть на 400 мільярдів рублів (6,55 мільярда доларів) щорічно, йдеться в документі.

Окрім цього, якщо Європа відмовиться від російського газу, це призведе до потенційного скорочення експорту газу на понад 100 мільярдів кубометрів на рік до 2027 року, що становить майже половину загального експорту у 2021 році.

У результаті інвестиції в газовий сектор за 8 років до 2030 року впадуть приблизно на 41 мільярд доларів.

У Кремлі заявили, що їм нічого додати до коментарів Путіна.

Продаж нафти й газу в Європу був одним із головних джерел прибутків РФ в іноземній валюті відтоді, як радянські геологи знайшли нафту й газ у болотах Сибіру після Другої світової війни.

І відколи Борис Єльцин передав Путіну ядерні коди в останній день 1999 року, колишній працівник КДБ намагався використати енергетичні тузи, щоб повернути частину впливу, який РФ втратила під час розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Втягнувшись у протистояння із Заходом через Україну, Путін розігрує свої енергетичні карти, важіль, який Москва може використати проти глобальної фінансової системи, де домінують США.

Він запевняє, що РФ виграла, а не втратила від конфлікту, тому що стала на “новий шлях”.

Путін, якому в жовтні виповнюється 70 років, неодноразово заявляв, що якщо Європа не захоче купувати російську нафту і газ або спробує обмежити ціни, то РФ перенаправить свої величезні постачання в бік азійських держав, таких як Китай і Індія.

Проте для цього РФ потрібно буде прискорити будівництво своїх трубопроводів на схід, йдеться в документі.

“Сила Сибіру 1” — єдиний великий російський газопровід до Китаю. У 2022 році очікується постачання 16 мільярдів кубометрів, що становить 11% від того, що РФ зазвичай експортувала до Європи щороку.

Натомість трубопровід “Сила Сибіру 2” до Китаю, з Бованенківського та Харасавейського газових родовищ на Ямалі, залишився недобудованим.

Якщо Європа знайде альтернативу російським енергоносіям, то перед Москвою постануть серйозні виклики.

“За найбільш негативним сценарієм очікується, що до 2027 року європейські країни зможуть повністю відмовитися від російської нафти”, – йдеться в документі, водночас сильно постраждають нафтопровід “Дружба” і балтійські порти.

У документі попередили, що старі виклики, пов’язані з подорожчанням видобутку в результаті ускладнення видобутку нафти і збільшенням частки важковидобувних запасів, доповняться зростанням витрат на переорієнтацію експортних потоків і зростанням попиту на танкерний флот.

Ізольований від західних технологій, російський енергетичний сектор зіштовхнеться з важким вибором, особливо коли йдеться про скраплений природний газ, нафту та нафтоперероблення.

Оскільки РФ поспішає пристосуватися, експорт нафтопродуктів може скоротитися майже на 55%, до рівня 2021 року, або на 80 млн тонн, що, своєю чергою, призведе до падіння перероблення на 25-30% і труднощів із забезпеченням достатньої кількості виробництва бензину для внутрішнього ринку.

І хоча “Газпром” показав результат в останні місяці, отримавши рекордний прибуток у 2,5 трильйона рублів за перші шість місяців 2022 року, перед ним стоїть важкий довгостроковий вибір.

Маючи близько 15% світових і 68% російських запасів газу, найбільшій у світі газовій компанії за запасами, можливо, доведеться заморозити свердловини або спалити газ, вважають аналітики.