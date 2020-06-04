Туреччина відновить авіасполучення з Україною вже з 15 червня після паузи через карантин.

Про це повідомляє турецьке видання NTV.

Відзначається, що продаж квитків на рейси з Києва в Стамбул з 15 червня вже відкрито турецької авіакомпанією Turkish Airlines.

Як розповіли в турецькому міністерстві закордонних справ, країна вже домовилася відновити польоти з Австрією, Україною, Сербією, Литвою, Албанією, Казахстаном, Узбекистаном, Молдовою, Білоруссю, Італією, Суданом, Йорданією і Марокко.

Також повідомляється, що в Грецію, Катар, Бахрейн і Болгарію турецькі літаки полетять вже 10 червня.

Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 25 тисяч 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 588 нових випадків, що є антирекордом з початку спалаху в нашій країні.