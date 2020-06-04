Про це повідомляє турецьке видання NTV.
Відзначається, що продаж квитків на рейси з Києва в Стамбул з 15 червня вже відкрито турецької авіакомпанією Turkish Airlines.
Як розповіли в турецькому міністерстві закордонних справ, країна вже домовилася відновити польоти з Австрією, Україною, Сербією, Литвою, Албанією, Казахстаном, Узбекистаном, Молдовою, Білоруссю, Італією, Суданом, Йорданією і Марокко.
Також повідомляється, що в Грецію, Катар, Бахрейн і Болгарію турецькі літаки полетять вже 10 червня.
Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 25 тисяч 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 588 нових випадків, що є антирекордом з початку спалаху в нашій країні.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Внутрішнє авіасполучення буде запущено в Україні з 5 червня, зовнішнє – 15 червня. Крім того, з 5 червня ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів в середині закладів. Передбачено і низку інших послаблень з 5 червня.