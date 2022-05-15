Туреччина не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії в НАТО – Столтенберг

15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина чітко дала зрозуміти, що немає наміру блокувати членство Швеції та Фінляндії в Альянсі.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Він висловив упевненість, що НАТО зможе розв’язати проблеми Туреччини і що процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО “буде швидший, ніж очікувалось раніше”.

13 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не дивиться на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО “позитивно”, звинувативши обидві країни в розміщенні курдських “терористичних організацій”.

Після цього генеральний секретар НАТО висловив сподівання, що сторони зможуть вирішити занепокоєння, які висловила Туреччина, так, щоб не затримувати членство або процес вступу.

Водночас він додав, що процес ратифікації триватиме багато часу, оскільки він є стандартним для проходження через 30 парламентів, але наголосив на необхідності рухатися швидше.

“Це історична можливість, яку ми повинні використати”, – зазанчив Столтенберг.

Раніше Ердоган повідомив, що Туреччина не вітатиме вступ Фінляндії чи Швеції до НАТО. Ердоган наголосив, що наразі Туреччина уважно стежить за ситуацією. Однак країна не може позитивно оцінювати плани Швеції чи Фінляндії щодо вступу до НАТО.

На думку турецького лідера, скандинавські країни є “гостьовим будинком для терористичних організацій”. Ердоган зауважив, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу задля накладення вето на рішення про приймання зазначених держав до НАТО.