До України прибули ще чотири системи HIMARS. Цього разу поставили чотири системи реактивного залпового вогню.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter.

20 липня США оголосили, що передадуть на користь ЗСУ чотири системи HIMARS. Їх надали одразу після того, як Міноборони США оголосило новий пакет військової допомоги. На той момент Україна мала 12 систем реактивного залпового вогню.

“Ми довели, що ми – розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!” — написав міністр оборони.

Олексій Рєзніков висловив подяку США та міністру оборони США Ллойду Остіну. Раніше голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт наголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні стільки реактивних артилерійських систем HIMARS, “скільки зможуть”.

Довідка. HIMARS призначені для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки. Системи можуть знищувати вантажний транспорт, бойові машини і бронетранспортери. Вони здатні надавати вогневу підтримку для своїх підрозділів і засобів підтримки.