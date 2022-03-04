У росії різко здорожчали туристичні путівки до ще відкритих країн.

Населення РФ вже почало відчувати дію санкцій, котрі запроваджують через війну проти України. Закриття авіасполучення з цивілізованим світом вже підвищило вартість на тури у поки що відкриті для росіян країни через ослаблення рубля до долара та євро.

Про це повідомляє “Інтерфакс“.

Відповідно до даних профільної асоціації, відпочинок у Туреччині здорожчав на 80%, у Єгипті – на 65%.

Головною причиною зростання цін називають падіння курсу рубля до світових валют.

Так, середній чек десятиденного туру до Туреччини з початком наприкінці лютого, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тис. руб. Параметри – десять днів, “усе включено”, на двох.

3 березня такий тур коштує вже щонайменше 127 тис. руб. Ціни на найдоступніші тури зросли більш ніж на 80%.

Відпочинок у готелях 4* і 5* із системою в Туреччині тепер коштує понад 177,5 тис. руб та понад 180 тис. руб відповідно.