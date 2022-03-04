Населення РФ вже почало відчувати дію санкцій, котрі запроваджують через війну проти України. Закриття авіасполучення з цивілізованим світом вже підвищило вартість на тури у поки що відкриті для росіян країни через ослаблення рубля до долара та євро.
Про це повідомляє “Інтерфакс“.
Відповідно до даних профільної асоціації, відпочинок у Туреччині здорожчав на 80%, у Єгипті – на 65%.
Головною причиною зростання цін називають падіння курсу рубля до світових валют.
Так, середній чек десятиденного туру до Туреччини з початком наприкінці лютого, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тис. руб. Параметри – десять днів, “усе включено”, на двох.
3 березня такий тур коштує вже щонайменше 127 тис. руб. Ціни на найдоступніші тури зросли більш ніж на 80%.
Відпочинок у готелях 4* і 5* із системою в Туреччині тепер коштує понад 177,5 тис. руб та понад 180 тис. руб відповідно.
- Нагадаємо, 4 березня одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення для обчислювальної техніки Microsoft заявила, що зупиняє “всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у РФ”.
- Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з компаніями, які тісно пов’язані з РФ. Йдеться зокрема про енергетичні та банківські компанії, такі як “Газпром” “Сбербанк EN+ “, “Лукойл” та “Полюс”.
- 2 березня російський “Сбербанк” оголосив про вихід з європейського ринку після того, як зіштовхнувся з великим відпливом готівки, а також через небезпеку для своїх працівників та відділень. Оголошення “Сбербанку” з’явилось через декілька годин після того, як Європейський центральний банк наказав закрити “Sberbank Europe”.
- Раніше стало відомо, що Європейський Союз у зв’язку з вторгненням Росії в Україну заборонив окремим банкам РФ доступ до системи SWIFT та ввів додаткові обмеження, серед яких – заборона постачати в Росію банкноти євро.