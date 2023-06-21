Twitter поважатиме правила ЄС щодо модерації контенту, прописані в Законі про цифрові послуги – Маск

Винахідник, мільярдер та власник Twitter Ілон Маск запевнив, що компанія поважатиме правила ЄС стосовно модерації контенту, передбачені Законом про цифрові послуги.

Джерело: Politico, посилаючись на інтерв’ю Ілона Маска французькому каналу France 2

“Якщо закон набуде чинності, Twitter зобов’язується його дотримуватися”, — зазначив він.

Як розповів винахідник, з його приходом у компанію кількість випадків “мови ненависті” у Twitter зменшилася на 30%. Натомість ведуча надала йому статистку, яка демонструє протилежне, зокрема дослідження Інституту стратегічного діалогу, яке виявило 105% збільшення кількості публікацій антисемітського спрямування.

Своєю чергою, мільярдер заявив, що визначення “мови ненависті” не повинне бути надто широким, інакше це може призвести до цензури.

У відповідь на показ йому твітів, у яких користувачі “відверто тішилися” з катастрофи човна з мігрантами біля Греції минулого тижня, Маск визнав, що вони “неприємні”, однак повинні залишатися в мережі, доки вони не є незаконними.

Водночас він наголосив, що багато рекламодавців, які залишили платформу після того, як він прийшов на посаду, обіцяли повернутись.

На запитання, чи хотів би він колись стати президентом США, Маск відповів, що ні, адже він “має більше влади та свободи дій на своїх нинішніх посадах”.

Нагадаємо, міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро попередив, що може запровадити заборону на використання Twitter у межах Євросоюзу.

Міністр пригрозив, що заборонить американській компанії роботу на території Євросоюзу за умови, якщо Twitter буде нехтувати європейським законом про цифрові послуги, який набуде чинності в ЄС наприкінці серпня.

Як повідомляли #Букви, з’явилася інформація, що Twitter, власником якої є американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, вийшов із добровільного кодексу практики ЄС щодо дезінформації.

У кодексі знаходиться перелік зобов’язань для великих цифрових платформ щодо відстеження політичної реклами, припинення дезінформації та заохочення ширшого доступу та участі сторонніх осіб.

Варто додати, відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше їх буде оштрафовано.

За словами єврокомісара із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, з 25 серпня онлайн-платформи та пошукові системи з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів матимуть більші зобов’язання.

До компаній, які повинні будуть виконувати вимоги нового закону, належать:

вісім платформ соціальних мереж: Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest і Snapchat;

п’ять онлайн-маркетплейсів: Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping і Zalando;

інші платформи, включаючи магазини програм Apple і Google, Google Maps і Wikipedia, а також пошукові системи Google і Bing.

Зауважимо, що власник Twitter Ілон Маск пригрозив, що подасть до суду на Microsoft через використання даних його соціальної мережі без дозволу.