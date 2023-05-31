ЄС може заборонити використання Twitter

Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро попередив, що може запровадити заборону на використання Twitter у межах Євросоюзу.

Джерело: France Info.

Міністр пригрозив, що заборонить американській компанії роботу на території Євросоюзу за умови, якщо Twitter буде нехтувати європейським законом про цифрові послуги, який набуде чинності в ЄС наприкінці серпня.

“Дезінформація становить одну із найсерйозніших загроз, що стоять перед нашими демократіями. Тож в разі неодноразового порушення соціальною мережею чітко окреслених правил, Twitter буде заборонено в ЄС”, – пояснив Барро.

Як повідомляли #Букви, минулого тижня з’явилася інформація, що Twitter, власником якої є американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, вийщов із добровільного кодексу практики ЄС щодо дезінформації.

У кодексі знаходиться перелік зобов’язань для великих цифрових платформ щодо відстеження політичної реклами, припинення дезінформації та заохочення ширшого доступу та участі сторонніх осіб.

Водночас інші основні соціальні медіа-платформи пообіцяли виконувати перелік норм та правил, які набудуть обов’язкового статусу згідно з законом про цифрові послуги. У разі порушення правил положенням передбачені штрафи в розмірі до 6% річного доходу компанії.

Варто нагадати, відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше вони будуть оштрафовані.

За словами єврокомісара із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, з 25 серпня онлайн-платформи та пошукові системи з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів матимуть більші зобов’язання.

До компаній, які повинні будуть виконувати вимоги нового закону, належать:

вісім платформ соціальних мереж: Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest і Snapchat;

п’ять онлайн-маркетплейсів: Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping і Zalando;

інші платформи, включаючи магазини програм Apple і Google, Google Maps і Wikipedia, а також пошукові системи Google і Bing.

Зазначено, що перераховані застосунки повинні будуть припинити демонстрацію реклами користувачам на основі конфіденційних даних, таких як релігія та політичні погляди. Контент, створений за допомогою штучного інтелекту, наприклад, оброблені відео та фотографії, також потрібно буде відповідним чином позначати.