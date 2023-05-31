російсько-українська війна
20:30 Тягнув прив‘язаною до трактора і зґвалтував: поліція встановила особу винну у знущаннях над коровою
19:55 ЄС може заборонити використання Twitter
Допомагають перемагати
19:47 «Гончаренко центр» долучився до підготовки операторів БпЛА
19:29 Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей – Генштаб
19:25 Депутату Трубіцину вдалося виїхати за кордон завдяки листу від ГУР – «Схеми»
19:17 Глава ПВК «Вагнер» закликав розслідувати «злочини посадовців Міноборони РФ»
19:07 Ядерне агентство ООН встановило нові правила для АЕС поблизу лінії фронту України
19:03 Байден підтримує демократів, а Маккарті бореться за підтримку Республіканської партії
19:02 Україна допоможе Молдові відбудувати залізничну дільницю довжиною 400 км
18:55 Росія оголосила в розшук командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва
18:37 Суд арештував активи депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» на 500 млн грн
18:28 Макрон наполягає на «відчутних» гарантіях безпеки НАТО для України
18:16 ЮНЕСКО виділить 1,5 млн доларів на цифровізацію культурної спадщини України
18:13 Амбасадори United24 Шевченко та Зінченко відвідали Михайло-Коцюбинський ліцей на Чернігівщині: у перші дні війни росіяни поцілили у будівлю ракетами
17:58 В Австралії знімуть жіночу версію комедійного ситкому «Офіс»
17:52 Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США
17:47 У Німеччині заявили про право Києва завдавати ударів по території РФ
17:33 Для відбудови України потрібен «Небесний Щит» – Зеленський закликав Південну Корею передати системи ППО
17:31 Україна та Росія не схвалили план МАГАТЕ щодо захисту ЗАЕС
17:19 У Швеції готують закон, який, на думку уряду, має переконати Туреччину зняти вето на вступ до НАТО
17:03 Україна та Литва підписали угоду про взаємне визнання національних посвідчень водія
16:57 Мінцифри спільно з Nokia запускають пілотний проєкт з модернізації інтернет-мереж
16:35 Загинули у боях під Вугледаром: ВР підтримала запит до президента щодо нагородження Олега Барни і його побратимів
16:30 Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла
16:11 Єнс Столтенберг засудив запуск КНДР військового супутника
15:50 Протягом 2022 року майже 300 осіб засудили за колабораціонізм
15:33 Україна вимагає гарантій повноцінної роботи «зернового коридору» для відновлення транзиту аміаку з РФ – Reuters
15:28 Уряд ФРН вимагає закрити чотири російські консульства в Німеччині
15:14 У ПАР готуються змінити закони через можливий візит Путіна на саміт БРІКС
15:04 Чотирьом блогеркам, які оприлюднили у соцмережах роботу ППО під час атаки РФ на Київ, повідомлено про підозру
14:42 З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж
14:32 Уряд Росії заборонив вивозити з країни патрони і гільзи

ЄС може заборонити використання Twitter

Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро попередив, що може запровадити заборону на використання Twitter у межах Євросоюзу.

Середа, 31 травня 2023, 19:55
Підтримати

Джерело: France Info.

Міністр пригрозив, що заборонить американській компанії роботу на території Євросоюзу за умови, якщо Twitter буде нехтувати європейським законом про цифрові послуги, який набуде чинності в ЄС наприкінці серпня.

“Дезінформація становить одну із найсерйозніших загроз, що стоять перед нашими демократіями. Тож в разі неодноразового порушення соціальною мережею чітко окреслених правил, Twitter буде заборонено в ЄС”, – пояснив Барро.

Як повідомляли #Букви, минулого тижня з’явилася інформація, що Twitter, власником якої є американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, вийщов із добровільного кодексу практики ЄС щодо дезінформації.

У кодексі знаходиться перелік зобов’язань для великих цифрових платформ щодо відстеження політичної реклами, припинення дезінформації та заохочення ширшого доступу та участі сторонніх осіб.

Водночас інші основні соціальні медіа-платформи пообіцяли виконувати перелік норм та правил, які набудуть обов’язкового статусу згідно з законом про цифрові послуги. У разі порушення правил положенням передбачені штрафи в розмірі до 6% річного доходу компанії.

Варто нагадати, відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше вони будуть оштрафовані.

За словами єврокомісара із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, з 25 серпня онлайн-платформи та пошукові системи з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів матимуть більші зобов’язання.

До компаній, які повинні будуть виконувати вимоги нового закону, належать:

  • вісім платформ соціальних мереж: Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest і Snapchat;
  • п’ять онлайн-маркетплейсів: Amazon, Booking, AliExpres, Google Shopping і Zalando;
  • інші платформи, включаючи магазини програм Apple і Google, Google Maps і Wikipedia, а також пошукові системи Google і Bing.

Зазначено, що перераховані застосунки повинні будуть припинити демонстрацію реклами користувачам на основі конфіденційних даних, таких як релігія та політичні погляди. Контент, створений за допомогою штучного інтелекту, наприклад, оброблені відео та фотографії, також потрібно буде відповідним чином позначати.

“Цим 19 масштабним онлайн-платформам і пошуковим системам доведеться кардинально переробити свої системи для забезпечення високого рівня конфіденційності та безпеки неповнолітніх за допомогою інструментів перевірки віку та батьківського контролю”, – пояснив Бретон.

Теги: Євросоюз, додаток, ЄС, Жан-Ноель Барро, заборона, застосунок, Міністр цифрових технологій Франції, соціальні мережа, Twitter, платформа

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook