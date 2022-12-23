Сьогодні, 23 грудня, Сейм Литовської Республіки одноголосно прийняв поправку до резолюції про участь частин ЗС Литви у міжнародних операціях, яку екстрено вніс президент Литовської Республіки за пропозицією Міністерств національної оборони та закордонних справ щодо збільшення підтримки Литвою навчання українських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та пресслужба Міністерства національної оборони Литви.

Відтак, у 2023 році Литва посилить військову підтримку України, підготувавши ще більше українських військових.

Постановою встановлено правові основи та граничну кількість військових і цивільних працівників для участі в новій Місії ЄС з військової підтримки України (EUMAM Ukraine) та міжнародній операції з підготовки української армії у Великій Британії “Інтерфлекс”. В операції EUMAM зможуть брати участь до 40 литовських військових і державних службовців, а в Interflex – до 25.

“Зусилля Альянсу щодо збільшення підтримки України через військову підготовку розширюються, запускаються нові місії підтримки України. Литва активно сприятиме їм, тому що наша безпека залежить від безпеки України. Ми будемо підтримувати Україну до перемоги, а після війни продовжимо навчання українських військових”, – заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також прийнята Сеймом постанова передбачає, що литовська військова навчальна операція з метою навчання Збройних сил України, яка була схвалена Сеймом ще в 2017 році, може проводитися в країнах ЄС і НАТО, якщо ці держави запросять литовських інструкторів для участі у навчаннях Збройних сил України на їхній території. В операції можуть брати участь до 60 литовських військових і цивільних співробітників.

За даними Міноборони Литви, у 2023 році ЗС Литви навчатимуть близько 1500 українських військових, з них 1100 перебуватимуть у Литві. Частина тренувань, запланованих у Литві у 2023 році, буде частиною новоствореної місії Європейського Союзу з військової підтримки України.

Загалом планується навчити близько 15 тисяч українських військових на території країн ЄС.

Зазначимо, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки розглядає можливість навчання українських військових експлуатації зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot на військовій базі у США.