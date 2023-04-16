Російський уряд став набагато успішнішим у маніпулюванні соціальними медіа та рейтингами в пошукових системах, поширюючи брехню про українську армію та побічні ефекти вакцин за допомогою сотень тисяч фейкових акаунтів, згідно з інформацією, розповсюдженій через витік секретних документів.

Про це повідомляє Washington Post.

Російські оператори цих акаунтів вихваляються, що соціальні мережі виявляють їх лише приблизно 1% випадків.

“Google, Meta та інші намагаються зупинити це, а Росія намагається обійти обмеження. Цифра, яку ви наводите, свідчить про те, що Росії вдається”, – зазначив Томас Рід, дослідник дезінформації та професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса.

Недатований аналіз ефективності Росії у посиленні пропаганди в Twitter, YouTube, TikTok, Telegram та інших платформах соціальних медіа посилається на діяльність наприкінці 2022 року та, очевидно, був наданий військовим лідерам США в минулі місяці.

Викриття про покращення здібностей РФ до дезінформації з’явилися після того, як власник Twitter Ілон Маск і деякі республіканці в Конгресі звинуватили федеральний уряд у змові з технологічними компаніями з метою придушення правих і незалежних поглядів. Рада, створена для координації політики уряду США щодо дезінформації, була розпущена минулого року після того, як порушили питання щодо її мети та скоординованої кампанії, спрямованої проти особи, обраної для її керівництва.

Співробітники Twitter також кажуть, що вони стурбовані тим, що скорочення Маска зашкодили здатності платформи боротися з операціями впливу. Пропагандистські кампанії та мова ненависті зросла після того, як Маск придбав компанію. Російські розповсюджувачі дезінформації навіть купили нові верифікації сторінок.

Водночас багато з нинішніх і колишніх спеціалістів з розвідки та технічної безпеки попередили, що російське агентство, чиї заяви послужили основою для витоку документа, ймовірно, перебільшувало свій показник успіху.

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Проте, навіть якщо фальшиві облікові записи Росії уникають виявлення лише в 90% випадків, а не в 99%, це означає, що Росія стала набагато майстернішою у поширенні своїх поглядів серед користувачів, ніж у 2016 році, коли спробувала вплинути на перебіг президентських виборів у США, використовуючи ботів.

“Якби я був урядом США, я б поставився до цього серйозно, але спокійно, — зазначив Сіаран Мартін, колишній керівник агентства кіберзахисту Сполученого Королівства. Я б поговорив з основними платформами і сказав: “Розгляньмо це разом, щоб побачити, яку довіру надавати цим заявам. Не ототожнюйте автоматично діяльність із впливом”.

Оскільки середній користувач Інтернету витрачає більш як дві години на день у соціальних мережах, Інтернет став чи не провідним місцем для спілкування про події, культуру та політику, підвищуючи важливість впливу на те, що бачать і говорять у мережі. Але мало відомо про те, як певний вміст показується користувачам.

Зокрема у документі розвідки мовиться, що цілі російських кампаній впливу включали деморалізацію українців і використання розбіжностей серед західних союзників.

Після того, як у 2016 році Росія намагалася втрутитися у президентські вибори в США, соціальні мережі активізували спроби перевірки користувачів, зокрема за допомогою телефонних номерів. Росія відповіла, щонайменше в одному випадку, купівлею SIM-карт оптом, — це працювало, поки компанії не помітили закономірність. Тоді росіяни звернулися до підставних компаній, які можуть отримати менш помітні телефонні номери.

У документі підсумовано шість конкретних кампаній впливу, які проводилися або планувалися наприкінці цього року новою російською організацією, Центром спеціальних операцій у кіберпросторі. Нова група в основному націлена на регіональних союзників України, пояснюють у документі.

Одна кампанія була спрямована на поширення ідеї про те, що офіційні особи США приховують побічні ефекти вакцини, щоб розпалити розбіжності на Заході. Інша кампанія стверджувала, що українська бригада “Азов” діяла “каральними методами” на східному Донбасі.

Інші, спрямовані на конкретні країни регіону, проштовхують ідею, що Латвія, Литва та Польща хочуть відправити українських переселенців назад воювати; що Служба безпеки України вербує співробітників ООН для шпигунства; і що Україна використовує операції впливу проти Європи за допомогою НАТО.

Остання кампанія покликана розкрити особи інформаційних воїнів України — котрі перебувають на протилежному боці пропагандистської війни, що поглиблюється.