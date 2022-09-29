29 вересня біля символічної синагоги "Місце для роздумів" влаштували спільну міжрелігійну молитву, вшановуючи жертв трагедії у Бабиному Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали розстрілювати у Києві цивільних, серед яких представники єврейської національності та роми, а також ті, хто намагався їх урятувати. Від ворожих куль також загинули українські націоналісти, радянське підпілля та навіть пацієнти київської психіатричної лікарні.

#Букви зібрали світлини з заходу.

81 рік тому у мальовничому яру відбулась трагедія: злочин проти людяності. Загалом у Бабиному Яру нацисти розстріляли понад 100 тисяч осіб: євреїв, українців, поляків, ромів.

Пам’ять невинно вбитих вшанували під час спільної міжрелігійної молитви за участю мера столиці Віталія Кличка, Головного рабина України Моше Раувен Азмана, міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, послів іноземних держав та урядовців.







У Бабиному Яру провели спільну міжрелігійну молитву // 7 фото

Німецькі війська окупували Київ 19 вересня 1941 року. Після окупації нацистів у місті пролунали вибухи у Київській цитаделі та на Хрещатику: їх влаштували радянські диверсанти. Київ палав у вогні, що стало для німецьких окупантів приводом для здійснення показових каральних операцій, хоча насправді винищення євреїв було ідеологією Третього рейху.

Вже 28 вересня нацисти вивісили у Києві оголошення про те, що 29 вересня о 8 ранку євреї повинні зібратись на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова.

Дослідження айнзатцгрупи С свідчить, що протягом 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру нацисти вбили 33 771 особу.

Однак розстріли продовжувались ще протягом декількох тижнів і загалом, за встановленими даними, тут було вбито до 70 тисяч осіб.

Окрім євреїв у Бабиному Яру та загалом у Києві нацисти вбивали й представників ромської національності. У вересні 1941 року німецькі солдати розстріляли три табори ромів за Кирилівською церквою.

Загалом вбивство ромів тривали у кінці 1941 року та на початку 1942 року. Станом на 1 квітня 1942 року у Києві нараховувалось лише 40 ромів.

Окрім євреїв та ромів під час німецької окупації Києва було арештовано та вбито десятки радянських підпільників. Вбили нацисти й пацієнтів-євреїв Психіатричної лікарні ім. Павлова: загалом було замордовано від 765 до 820 душевнохворих.

Розстріляні були й українські націоналісти, серед яких поетеса Олена Теліга з чоловіком Михайлом, редактор “Українського слова” Іван Рогач, міський голова Володимир Багазій із сином. Загалом протягом 1941-1943 років нацисти вбили 621 українського націоналіста.

Кличко зауважив, що Бабин Яр є страшним символом Голокосту та нелюдської жорстокості. Водночас він наголосив, що історія бездумного і навмисного вбивства не залишилася у минулому.

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